Habrá 'ajustes' a reforma de la Guardia Nacional: Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que se harán “ajustes” a la iniciativa de reformas constitucionales que crean la llamada Guardia Nacional, de formación militar, para combatir la violencia y la inseguridad públicas, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego del fuerte choque entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, y otros legisladores del PAN, PRD y MC, Delgado Carrillo ofreció que “se escuchará a todas las voces”.

En su cuenta de Twitter, dijo este miércoles que “los diputados de Morena somos un grupo plural. Vamos a hacer ajustes al dictamen de la Guardia Nacional, para escuchar a todas las voces. Siempre priorizaremos el debate”.

Vale recordar que en la Cámara de Diputados aún no hay un dictamen, ya que en la Comisión de Puntos Constitucionales apenas están en los foros de consulta para poder elaborar de dictamen de la iniciativa presidencial de la Guardia Nacional.

Los @DiputadosMorena somos un grupo plural. Vamos a hacer ajustes al dictamen de #GuardiaNacional para escuchar a todas las voces . Siempre priorizaremos el debate. — Mario Delgado (@mario_delgado1) December 19, 2018 Twitter

Aunque la comisión continuará sus trabajos hasta que termine este periodo de sesiones en el Palacio Legislativo, en busca de consensos, el tema podría quedar para después.

El martes, a la advertencia de Alfonso Durazo de que si el Congreso no aprueba la reforma constitucional que propone la creación de la Guardia Nacional, “nosotros retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles”, y de su afirmación de que “si el Congreso tomara la decisión, que esperemos que no sea así, sería irresponsable, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo”, la respuesta de Tatiana Clouthier fue de absoluto rechazo.

“Yo venía con muchas dudas y ya no tengo. Ahora tengo mortificaciones. Primero decía que yo estoy totalmente a favor de una Guardia Nacional y el cómo es lo que importa. Y decían claramente, desechamos la propuesta de campaña. Recorrimos el país y dijimos otra cosa, y 30 millones nos dieron la confianza porque dijimos otra cosa; y hoy les estamos diciendo que no, entonces me dan nervios”.

“Empiezo a preguntarme ¿cuál es la prisa y por qué en la Constitución? Entiendo entonces, y mis dudas se acaban cuando decimos: el mando sí es militar, la Guardia Nacional sí es permanente. Y necesitábamos regularizar la situación de los militares, lo cual también entiendo y la pregunta es si ésta es la manera en que se regulariza”, criticó.

“Y entonces decimos: acabemos con la simulación. Si lo que queríamos era acabar con la simulación, entonces por qué ellos mandarán y usted obedecerá a través de una estrategia, o no me quedó claro cómo será el funcionamiento. Porque dijo: ellos mandarán -cuando digo ellos estoy hablando del mando militar- y usted como secretario de Seguridad será el que manejará la estrategia”, cuestionó.

“Me llama la atención también, cuando nos dicen que entraremos en un proceso de paz, en un proceso civil y democrático, cuando no queremos mover una coma”, añadió.

Y cerró su reproche: “Nos amenazan que nos van a quitar a los militares y se vuelve una parte muy preocupante, pero también me preocupa porque hemos estado con algunos alcaldes -algunos electos, algunos ya en funciones-, quienes nos han dicho que no están de acuerdo en cómo se ha estado manejado la situación. Y nos han entregado documentos en donde ya ustedes habían firmado, y les habían pedido cosas, que nos habían dicho que no estaban sucediendo”.

“Eso me parece alarmante y me parece preocupante, porque entonces ¿cómo empezamos a confiar, cuando la confianza se quitó antes de empezar?”, preguntó al funcionario.