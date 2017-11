Gutiérrez de la Torre, ligado de red de prostitución,regresa al PRI capitalino

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que protagonizó un escándalo por una presunta red de prostitución adherida a la nómina del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se reincorporó al partido al integrarse a la Comisión Política Permanente.



Bajo el liderazgo de Eruviel Ávila Villegas, el conocido “Basuritas” regresó a la actividad oficial partidaria, donde puntualizó que no estará al servicio de nadie en particular, pero se dijo dispuesto a colaborar para reposicionar al tricolor con miras a los comicios de 2018.



De hecho, el exdirigente del tricolor local estuvo presente en el primer encuentro en el que el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza oficializó el nombramiento de Eruviel Ávila Villegas como delegado con funciones de presidente del PRI en la Ciudad de México.



Gutiérrez de la Torre puntualizó que por lo pronto está preparado para trabajar por el partido, sin tomar una decisión concreta respecto a si se postulará o no para algún cargo de elección popular: “no me descarto y no me encarto”, remarcó.



Sin embargo, dejó claro que tiene salvaguardados sus derechos constitucionales y como militante del Revolucionario Institucional, por lo que de antemano aseguró que colaborará con Ávila Villegas, a quien consideró con el peso político necesario para sacar a flote al PRI en la capital del país.



En 2014, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue objeto de acusaciones por la presunta red de prostitución que vincularon a la dirigencia del partido local, que encabezaba en ese entonces. El asunto llegó hasta los tribunales y fue investigado por las autoridades; sin embargo, no se concretaron las imputaciones en su contra.