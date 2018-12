Guardia Nacional y reforma educativa son prioridad: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional y abrogar la reforma educativa, así como la elección del fiscal general de la República, serán las prioridades del Senado de cara al periodo extraordinario de sesiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, agregó que además se buscará avanzar en la aprobación de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el fuero del Ejecutivo, así como las iniciativas de la Ley de Confianza Ciudadana y la Ley de Flagrancia.

“Tenemos otra iniciativa sobre modificaciones al Código Penal y de Procedimientos Penales, precisamente para darle continuidad a la reforma del 19 constitucional, para bajar a norma secundaria los delitos graves, entre otros el huachicoleo, los electorales y la corrupción”, agregó.

Está previsto que el periodo extraordinario se realice los días 16 y 17 de enero del próximo año, afirmó el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado.

De acuerdo con Monreal, esta es la agenda sólo del Senado para el extraordinario, por lo que todavía falta la agenda que se considerará con la Cámara de Diputados, donde está, entre otras, la reforma laboral que le da congruencia al T-MEC.

Dijo que primero se conocerá a detalle el contenido, por lo que no se precipitará en su ratificación.

Conjeturas deleznables

Criticó a quienes han vinculado el accidente en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, con una posible responsabilidad del Ejecutivo federal.

“En toda tragedia humana existe lamentablemente manipulación, conjeturas demasiado irresponsables y falsas que se acercan a lo deleznable, porque no es correcto usar la tragedia humana para lucrar ni para generar confusión en el país. No es correcto que se haga esta serie de conjeturas falsas, porque no es así, y porque afecta a la República”, sentenció.