Guardia Nacional es inaceptable, sostiene PAN

Para Acción Nacional, la Guardia Nacional propuesta por el presidente López Obrador es inaceptable. “Queremos que se combata a la delincuencia con toda la fuerza, pero fortaleciendo policías, ministerios públicos y que en todo caso sea una medida temporal”, afirmó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

En tanto, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, señaló que “como está el dictamen, no vamos, ya lo conocemos y no es aceptable para los gobernadores del PAN”. Agregó que los panistas buscan “un acuerdo parejo”, pero si se decide no apoyarlo, “Acción Nacional tendrá que hacer su propia propuesta porque a la gente le urge seguridad, paz y tranquilidad”.

Entrevistado en el marco del homenaje a la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, Domínguez dijo que la Guardia Nacional debe respetar la soberanía de cada entidad, además de reconocer que hay gobernadores que están haciendo su trabajo y policías que no son corruptos.