Graco obtuvo crédito para comprar un vehículo de lujo, denuncian abogados

CUERNAVACA.- A unos días de concluir su administración, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, tramitó un crédito ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado, para adquirir un vehículo de lujo, cuyo precio ronda los 800 mil pesos, denunció el el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello.

El aval para obtenerlo, agregó, fue el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna.

Ambos funcionarios son parte del consejo consultivo del instituto, incluso Ramírez es el presidente; además no tiene derecho a acceder a un crédito pues no son para funcionarios de alto rango lo que representa una violación a la Ley de Servicio Civil, explicó Martínez Bello.

“Pareciera un tema de risa, pero no, se trata de un asunto jurídico que también tendremos que abordar, pues el Instituto de Crédito está facultado para otorgar este beneficio únicamente a la clase trabajadora, no al jefe del ejecutivo estatal; desde la solicitud ya es un acto ilegal”, indicó.

Los pagos del crédito iniciarán el 15 de octubre, cuando ya Ramírez Garrido Abreu ya no esté al frente de la administración.

El crédito es el 565791, que se pagó con el cheque del ICTSGEM número 20860 fechado el 18 de septiembre a nombre de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, con clave G.O.B. por la cantidad de 600 mil pesos.

Está a un plazo de 96 quincenas o 48 meses con mensualidades de 7 mil 652.99 pesos con un interés de 95 mil 633.13 pesos.

Para acceder al crédito, el 12 de julio de 2013 se publicaron en el periódico oficial, los lineamientos del “Acuerdo que Establece las Disposiciones de Carácter General que en Materia de Racionalidad y Austeridad se Deberán Observar para el Uso de Vehículos Para el Desarrollo de las Actividades Oficiales de los Servidores Públicos de Mando Superior de la Administración Pública Estatal”

Martinez Bello explicó que en la Ley del Instituto, como en la Ley del Servicio Civil en su artículo 25 y el segundo, respectivamente, excluye a aquellos funcionarios que no están considerándose como trabajadores y, justamente el gobernador al no estar subordinado a nadie, no es un trabajador, más bien tiene el carácter de patrón.

Y mencionó que también está considerado como ilegal, que el instituto lo haya autorizado cuando existe un comité, entonces, el patrón mismo se autorizó el crédito para adquirir el vehículo de lujo marca Chevrolet Trasverse, cuyo valor oscila en los 800 mil pesos.

Ante ello, el Foro Morelense de Abogados hizo un llamado a la Contraloría y a los diputados locales a investigar la actuación de la titular de esta dependencia, Paula Trade Hidalgo e inhabilitarlos ante la violación de la normatividad.

“Se tiene que abrir un procedimiento administrativo o bien un juicio de nulidad, pues vemos el claro abuso del ejecutivo (Graco Ramírez) al solicitar dicho crédito”, concluyó.

El Financiero solicitó una entrevista con la encargada de Comunicación Social del Instituto, sin embargo la respuesta fue que por cuestiones de agenda, la directora Paula Trade no podía atender.