Graco dejaría deuda de más de 6 mil mdp

CUERNAVACA.- A escasos ocho días de que concluya la administración de Graco Ramírez, el gobierno reveló que la deuda pública es de 6 mil 634 millones de pesos, al 30 de septiembre, y que tendrá que enfrentar Cuauhtémoc Blanco Bravo para el periodo 2018-2024, informó Jorge Michel Luna, encargado de la secretaría de Hacienda.

“Se han entregado 33 estados financieros y programáticos que contienen todo el estado de las finanzas públicas, así como el avance de los programas, esta entrega se hizo el 3 de septiembre mediante un escrito”, agregó.

Además, dijo que la administración de Blanco Bravo tendrá que amortizarla con mil 414 millones de pesos, sin embargo no mencionó el total del adeudo que hay con los más de mil 500 proveedores del gobierno estatal; dijo que esa cifra la darán a conocer el próximo primero de octubre, una vez que el gobernador electo asuma el cargo.

“Se ha manejado diversas informaciones que no tienen nada que ver con la realidad, les ha sido presentado un estado de cuenta de los créditos contratados a través de la deuda pública y se les ha aclarado perfectamente bien. Se cumplirá con las expectativas del calendario que está establecido en el presupuesto de egresos de la federación y por lo tanto no deberá existir motivo por el cual el gobierno deje de funcionar”, abundó.

De igual modo aseguró que para concluir el año, Blanco Bravo contará con 5 mil 800 millones de pesos, con lo que se podrán pagar aguinaldos a trabajadores de gobierno, maestros y sector salud.

Se informó también que al término de la gestión de Ramírez Garrido Abreu, fenecen 175 contratos de adquisiciones y prestación de servicios a la administración central paraestatal y 42 de arrendamientos de los inmuebles, datos que aseguró el secretario de Administración, Fernando Solís Godínez se le entregaron al representante del equipo de entrante, Mirna Zavala Zúñiga, con quien se determinó que habría algunos que por ser de necesidades básicas se prorrogarían.

Entre ellos hay servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, internet, la plataforma de Google Map, aseguramiento del parque vehicular, seguros de vida institucional para trabajadores y elementos policíacos, suministro, combustible, adquisiciones de placas, hologramas de verificación ambiental, entre otros.

No osbtante, Alejandro Villarreal Gasca, quien se perfila para ser el próximo encargado de las finanzas estatales, dijo que esta información se desconoce y que no podrán constatar de la existencia de los 5 mil 800 millones de pesos, hasta el próximo primero de octubre.

“La deuda de 6 mil millones de pesos, es un tema que ya es sabido desde hace varias semanas, es bancaria, el total se compone por la bancaria y en la no bancaria. Ésta última es la que más nos interesa, pues no se ha tenido ningún conocimiento al respecto. Que dejarán 5 mil millones de pesos en los bancos, eso hasta no ver no creer”, reiteró.

Asimismo, explicó que si bien, el gobierno de Graco reitera en que la información se entregó al equipo de transición, con fecha al 30 de junio, exigen que sea actualizada al término de la actual administración.

“Lo que más nos preocupa son los saldos que vayan a dejar en bancos, los 5 mil millones es algo que habrá que checar y ver de dónde son, pues si son de programas federales no se podrán usar y la deuda con proveedores”, dijo.

Por último, dejó en claro que aún y cuando faltan ocho días para que Graco Ramírez termine su gobierno, deberá hacerse cargo de la gestión de los 500 millones de pesos para la beca salario, así como el rescata financiero de la UAEM.