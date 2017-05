Gobiernos del PAN no combatieron corrupción como el PRI: Ochoa Reza

Los acciones de gobernadores corruptos y los abusos de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo se dieron desde los sexenios del PAN, en los que no se combatió la corrupción, reprochó el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Manifestó que el tricolor tiene que ser autocrítico de los asuntos en los que ha fallado, pero puntualizó que en el tema de la corrupción se mantendrá firme para ir en contra de quienes hayan incurrido en esos delitos.



Dijo que aunque el problema de la corrupción viene de generaciones anteriores, es momento de hacerle frente, como lo ha hecho el actual gobierno federal.



El político michoacano cuestionó que si muchos de los gobernadores que ahora están detenidos o que son acusados por corruptelas, iniciaron sus administraciones en el sexenio de Felipe Calderón, por qué no actuó para detenerlos.

"Ahora hay gobernadores investigados, exgobernadores presos, pero durante 12 años de gobiernos panistas no hubo nunca esas investigaciones. Esos gobernadores, como Guillermo Padres, de Sonora, fue gobernador en funciones con Felipe Calderón, o lo señalamientos contra Javier Duarte, él también fue gobernador en funciones con Felipe Calderón, los abusos de Elba Esther Gordillo, que afectó tanto la educación pública en nuestro país se llevaron a cabo también bajo el gobierno panista de Felipe Calderón y en ese entonces no se hizo nada al respecto", aseveró.



El líder nacional priista reconoció que el PRI tiene que esforzarse para conquistar la confianza de los ciudadanos, por lo que dijo que mantendrán la ruta de ser un partido propositivo.



Dijo que no caerán en actitudes como la de su homólogo de Morena, Andrés Manuel Lopez Obrador, que siempre busca descalificar los procesos electorales cuando pierde.