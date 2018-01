Gobierno provocó el alza de precios, acusa AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que el gobierno federal es el responsable del aumento en el precio de los energéticos y de alimentos básicos como la tortilla, “es injusto que se culpe a los empresarios”, remató.



“El gobierno hizo mal en aumentar el precio de las gasolinas, el gasolinazo fue un mal precedente, y ahora se quieren lavar las manos diciendo que son los dueños de las gasolinerías los que están aumentando el precio de las gasolinas; nada más que se debe de considerar que hay impuestos que se están pagando, altos, por la gasolina”.



Añadió que “quieren tener una mayor recaudación de impuestos, porque la gasolina con precios altos implica también ingresos por impuestos, entonces no se vale que le esté echando el gobierno a los gasolineros, porque quien es el responsable de fijar estos precios es el gobierno, tiene que ver mucho con la Ley de Ingresos que se aprueba año con año. Se acaba de aprobar la Ley de Ingresos para este año y se contemplaron todos esos aumentos de ingresos”.



El tabasqueño recordó que el “megagasolinazo”, que entró en vigor el año pasado, estaba previsto en la Ley de Ingresos de 2017, que fue elaborada en la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por José Antonio Meade, hoy precandidato del PRI a la Presidencia.



Señaló que el posible incremento al precio de las tortillas está ligado al alza en los energéticos.



“Es lo mismo, no es culpa de los tortilleros, es culpa del gobierno, porque no hay nada para beneficio de las pequeñas empresas, al contrario, aumentan cada vez más el precio de la luz, del gas, de las gasolinas y esto tiene que ver con el gobierno, no es un asunto de la iniciativa privada”, dijo.



Respecto al asunto de la inseguridad, el precandidato presidencial de Morena aseguró que la decisión de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública e integrar sus funciones a la Secretaría de Gobernación no ha funcionado.



“Vamos a crear esa secretaría, que ya existía y que en este sexenio se suprimió y sus funciones pasaron a formar parte de la Secretaría de Gobernación. No ha funcionado eso, se requiere una secretaría de Seguridad Pública”, señaló.