Gobierno pide no difundir información falsa ni especular sobre muerte de Alonso y Moreno Valle

El Secretario de Seguridad y Protección Ciuadana, Alfonso Durazo, llamó a no difundir información falsa ni especular sobre el accidente aéreo en el que murió la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

“Cerrar el paso a la especulación, a la información falsa que solo confunde a la opinión pública, que no ayuda al proceso transparente de investigación que nos hemos comprometido y evitemos difundir información falsa que lastima particularmente a la familia”, señaló en conferencia de prensa.

Durazo aseguró que el Gobierno de la República tiene el compromiso con la verdad y que estarán informando oportunamente a la población.

“Hago el llamado a que no demos lugar a las especulaciones, a que hagamos un esfuerzo de madurez y un compromiso con la verdad. Un llamado a no difundir noticias falsas, que lastiman a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida. No habrá necesidad de especulación, puesto que toda la información que se vaya generando será puesta de inmediato a disposición de los medios”.

"Reitero la convocatoria a cerrar el paso a la especulación, a información falsa, que sólo confunde a la opinión pública y que no ayuda al proceso transparente de investigación; evitemos difundir información falsa que lastima a la familia", aseguró Alfonso Durazo.

En tanto que el subsecretario de Transportes, Carlos Alfonso Morán, aseveró que tienen la instrucción del presidente López Obrador de no escatimar recursos al servicio de la investigación, a la cual se le pretende dar la mayor celeridad posible.

Explicó que además de los expertos del Gobierno mexicano participarán representantes de la firma que produjo el helicóptero, la italiana Augusta, la empresa canadiense fabricante de los motores y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estadounidense.

"Para contar con el soporte más adecuado en la investigación y no dejar dudas, tenemos instrucciones precisas de contar con mejores investigadores internacionales".

Carlos Morán, subsecretario de la SCT, señala que no existe una fecha exacta para ofrecer las primeras explicaciones respecto a la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

Mientras que el subprocurador de Control Regional de la Fiscalía General de la República, Roberto Ochoa, aseguró que mantienen una relación "estrechísima" con la fiscalía de Puebla, y que pese a que a cada dependencia tiene su propia indagatoria, éstas no se encuentran fragmentadas, sino que se ayudan mutuamente.

"Ayer se iniciaron las investigaciones estríctamente técnicas y científicas".