Gobierno federal no escatimará para combatir secuestro: Osorio Chong

MAZATLÁN.- Mientras haya una sola víctima del secuestro, la tarea del Gobierno federal no estará concluida, porque la sociedad exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades, expresó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Al inaugurar la XXII Reunión Nacional de Análisis del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, señaló que el delito de secuestro es difícil y complejo que debe combatirse por encima de intereses o visiones particulares con el único objetivo de lograr la tranquilidad y llegar a tasa cero, no sólo con discursos.



Destacó que hace 35 años no se conocía ninguna institución contra el secuestro y por ello en esta administración se creó la Estrategia Nacional Antisecuestro; ahora existen 32 unidades especializadas y 15 subsedes en aquellos estados que por su extensión territorial, así lo requieren.



Ello ha permitido, agregó Osorio Chong que de enero a septiembre de este año se registre una disminución del 15 por ciento de este delito, en relación con 2016. Además, en 10 entidades en donde el secuestro representaba el 81 por ciento de la incidencia, en 9 ha habido una reducción, aunado al fortalecimiento institucional.



Además, y ante preguntas de reporteros, pidió no desviar la atención del tema de los secuestros con las preguntas del proceso electoral de 2018.



“Los tiempos llegan y las candidaturas se determinarán por el instituto político al que pertenezco; ahora, no es tema fundamental en este momento, No desviemos la atención con una declaración. Lo demás llegará en su tiempo en su momento, no será determinación personal, sino de un instituto político al que yo pertenezco", dijo.