Gobierno del Edomex entrega tarjetas con 2 mil pesos, denuncia el PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política Estratégica y Octavio Martínez, secretario de Asuntos Electorales del CEN del PRD acudieron a la Fepade a denunciar la entrega de seis mil tarjetas precargadas con dos mil pesos en un acto organizado por el alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos y el secretario de Salud del estado, César Monge.



"Este evento se llevó a cabo el pasado 14 de marzo en el Centro Cívico de Ecatepec y ahí señalaron que los mexiquenses no querían ningún cambio, que el estado está avanzando muy bien bajo la conducción del PRI", dijeron.



Entrevistados antes de entregar su denuncia, ambos perredistas dieron a conocer que, además del escrito, entregarán una grabación de 12 minutos en la que, tanto el alcalde como el secretario se refieren en al menos diez ocasiones al gobernador Eruviel Ávila, a quien colocan como el patrocinador de estas tarjetas que se pueden hacer efectivas en el banco Banorte.



Octavio Martínez señaló que las tarjetas entregadas corresponden al programa Mujeres que logran en Grande, que es un programa coordinado por el gobierno estatal a través de la Secretaria de Desarrollo Social de la entidad "en cuyas reglas de operación no se contempla que sean entregadas en actos masivos ni mucho menos por funcionarios que no trabajen en esa dependencia".



Martínez y Sánchez Camacho denunciaron también que el gobierno estatal ha comenzado la entrega de teléfonos celulares y tablets en los planteles de la Universidad del estado "cuyas pruebas nos han hecho llegar los propios estudiantes".



Sin embargo, ambos perredistas exigieron al titular de la Fepade "estar a la altura de lo que demanda nuestro país, pues en diciembre pasado Alejandra Barrales presentó en esta misma instancia una denuncia sobre el mismo caso del Estado de México, en la que advirtió grandes inversiones de recursos públicos para la compra del voto y hasta ahora ni siquiera se ha iniciado la averiguación previa correspondiente".



Finalmente ambos señalaron que hasta ahora han sido presentadas al menos cinco denuncias ante la Fepade y que esa fiscalía no ha actuado en ninguno de los casos