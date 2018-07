Gobierno de Peña prepara finiquitos de empleados eventuales

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, señaló este miércoles que en los próximos meses se finiquitará a los trabajadores eventuales contratados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, con el propósito de que la administración de Andrés Manuel López Obrador no tenga cargas adicionales financieramente.

“Efectivamente, como ocurre en todos los términos de sexenio, todo el personal eventual que fue contratado para tareas muy específicas, en calidad de eventual, habrá que irse finiquitando a efecto de que la estructura de gobierno que se reciba en la próxima administración sea específicamente la que se requiere exclusivamente en el arranque de sexenio, y que no haya cargas adicionales en términos financieros”, dijo Sánchez en conferencia de prensa.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, Eduardo Sánchez rechazó dar una cifra sobre el número de despidos que habrá.

Además, fue cuestionado sobre la importancia del Estado Mayor Presidencial (EMP) y omitió pronunciarse sobre la propuesta de López Obrador de fusionarla con la Secretaría de la Defensa.

“Es una institución fundamental, en particular en los últimos años, en lo que me ha tocado vivir en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Tengo un sesgo, soy hijo de un militar, por lo tanto, no soy muy objetivo al respecto. Sin embargo un reconocimiento enorme al trabajo que realizó el Estado Mayor Presidencial.

"Nosotros no fijamos una posición respecto a lo que va a hacer el próximo gobierno, nuestra misión es ayudar, entregar información. Les deseamos que les vaya muy bien. En la medida que le vaya bien al nuevo gobierno, nos irá muy bien a todos los mexicanos”, agregó.

En esta conferencia también estuvo presente Patricia Chemor, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), quien abordó el tema de la planificación familiar en el marco del Día Mundial de la Población.