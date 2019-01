Gobierno de Guerrero niega acusaciones de legisladores sobre presupuesto

CHILPANCINGO.- El secretario de Finanzas del gobierno de Guerrero, Tulio Samuel Pérez Calvo, aseguró que todos los anexos técnicos del presupuesto de egresos fueron enviados a los legisladores locales, por lo que el poder legislativo contó con lo necesario para aprobar en tiempo y forma el presupuesto 2019.

Horas antes, cuatro diputados de Morena justificaron la ausencia de los 24 legisladores de esa fracción a la sesión del pasado 30 de diciembre, cuando se analizaría y aprobaría el Presupuesto de Egresos 2019.

Los legisladores señalaron que no recibieron los anexos técnicos del presupuesto para poder analizarlos, por lo que adujeron falta de información, sin embargo el propio secretario de Finanzas mencionó que del 31 de diciembre a la fecha no ha recibido ninguna petición de ampliación de información por parte de los diputados morenistas, si esa fuera la razón.

“Los diputados están en la posibilidad de hacer lo correcto, o de no hacerlo si así lo disponen; me preocupa que este tema esté politizado, demasiado politizado, me preocupa que este tema vaya a rebasar el interés de un presupuesto equilibrado a los nuevos tiempos políticos que estamos viviendo”, dijo el funcionario estatal en conferencia de prensa en su oficina de palacio de gobierno.

Agregó que la discusión del presupuesto es uno de los momentos más importantes del congreso local, “en el que deberían estar todos los diputados atentos y no quisieron estar para poder darle a Guerrero un presupuesto bien hecho y que debieron haber decidido y definido ahí la madrugada del 31 de diciembre”.

“¿Le fallaron a Guerrero?”, se le cuestionó. “No sé, solo espero no se hayan fallado a sí mismos”.

Tulio Pérez recordó que el pasado 26 de diciembre se reunió de manera oficial con los diputados de la comisión de presupuesto en donde entregaron “unos nuevos discos” con la información actualizada que habían requerido.

El retraso de la entrega de información, se debió, dijo el responsable de las finanzas del poder ejecutivo estatal, porque no se tenía claridad del presupuesto federal destinado a la entidad, por ende se entregó sin la información complementaria que posteriormente, dijo, fue entregada.

Sobre los recursos excedentes del presupuesto explicó que se van a destinar a las plazas que están fuera del llamado FONE, que durante 2018 fue por el orden de los mil 200 millones de pesos que se tenían dispuestos para pagar a más de cinco mil plazas que no han sido incorporados al Fondo Nacional Educativo (FONE).

El funcionario exhibió el documento con firma de recibido del pasado 30 de diciembre por la entrega de información complementaria para aclarar las dudas de los diputados y con ello pudieran aprobar el presupuesto.

Agregó que, en el caso del Seguro Popular, aún no se ha definido desde la federación cómo se habrá de manejar y señaló que las reglas saldrán en el primer trimestre del año, por eso se contempló en la propuesta de egresos del ejecutivo del estado.

Pérez Calvo reiteró que la información, de manera física y electrónica, fue entregada a los legisladores aún cuando se acortaron los tiempos y consideró que fue con tiempo suficiente para que fuera analizado, modificado y aprobado el presupuesto.

Sobre el presupuesto para Tlapa y Mochitlán, que los legisladores morenistas señalaron como poco equitativos, explicó que entre estos municipios la diferencia presupuestal propia, marcada desde la federación es para Tlapa de más de 80 millones de pesos y para Mochitlán 18 millones de pesos, por lo que negó que haya tal desequilibrio.