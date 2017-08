'Góbers' del Norte arman un frente por el Tratado

Los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza; Chihuahua, Javier Corral; Nuevo León, Jaime Rodríguez, y Sonora, Claudia Pavlovich, coincidieron ayer en que deben participar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues deberían estar al tanto de todo el proceso trilateral.



Durante su participación en el panel “La fortaleza de los estados ante la renegociación del TLCAN”, que se llevó a cabo durante el Foro Estrategia Banorte 2017, los mandatarios estatales aseguraron que no han sido llamados a formar parte de esta renegociación, aun cuando ha sido solicitada su inclusión. Por ello, pidieron formar parte del llamado “cuarto de junto”, para estar enterados del proceso.



Coincidieron también en que es importante que no existan plazos “fatales” para concluir la renegociación antes de las elecciones federales que tendrá México en 2018.



“Poner plazos fatales le mete algo de perversidad a la negociación”, dijo Carlos Mendoza, mandatario de Baja California Sur.



En opinión de Javier Corral, de Chihuahua, no hay que sacrificar ningún contenido por el tiempo que dure la negociación. “Con Tratado o sin Tratado nosotros vamos a seguir teniendo una relación comercial con los Estados Unidos, porque el libre comercio es un valor ya universal”, dijo Corral.



“Hay países que no tienen Tratado, como China, y vean ustedes el intercambio comercial y potencial de los chinos y cómo han avanzado en términos de su capacidad exportadora”, agregó el mandatario panista.