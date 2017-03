Gobernadores del PRI entregaron a Tamaulipas a bandas criminales: Cabeza de Vaca

El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció que los ex gobernadores del PRI entregaron el estado a las bandas criminales del crimen organizado y el narcotráfico.



Por ello pidió a la Cámara de Diputados acelerar los acuerdos para aprobar las reformas en materia de seguridad, y contar cuanto antes con un Mando Mixto Policial y un nuevo marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas.



"Los ex gobernadores irresponsables que tuvimos en el estado, que no solamente no fueron capaces de capacitar, entrenar y certificar a los cuerpos policiacos, sino que fueron tan irresponsables que fueron parte del problema, al entregar un estado como Tamaulipas a las bandas criminales".



Durante un encuentro este lunes con líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados, les remarcó que "la inseguridad que se vive en muchas partes del país no es un mito imaginario, sino es verdaderamente una realidad que las instituciones del Estado Mexicano debemos abordar con toda responsabilidad y sentido de patria".



Reconoció que "el reclamo social por instituciones de seguridad profesionales y confiables, y por la permanencia de las Fuerzas Armadas por el tiempo que sea necesario, se oye fuerte y claro en todos los rincones del país y, particularmente, en mi Estado".



Admitió que "Tamaulipas es un estado que hoy como nunca exige que se reestablezca la paz, el orden y el estado de Derecho; pero sobretodo es un Estado que exige recuperar su libertad. La libertad de poder transitar libremente por las carreteras sin ser molestado por la delincuencia, la libertad de poder tener o emprender un negocio sin tener que ser extorsionado, la libertad de caminar por las calles o plazas públicas sin ser víctima de un secuestro, la libertad de poder expresarse libremente sin ser censurado por emitir una opinión".



"Como gobernador, tampoco puedo ser omiso a los excesos y negligencias de la actual estrategia. Las críticas y señalamientos nacionales e internacionales a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos deben oírse y repararse. Todo este esfuerzo estaría hueco, sino se acompaña de las herramientas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos", dijo.



Por eso pidió a los legisladores que "el Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados, debe prestar atención inmediata a los ciudadanos de ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo, a los migrantes que pasan por San Fernando, a los empresarios de Mante o Tampico y a la sociedad civil organizada de Victoria y Matamoros".



"Ustedes señores legisladores deben tener conocimiento y reaccionar a las atrocidades que el crimen organizado lleva cometiendo en contra de los tamaulipecos por más de 15 años", dijo.