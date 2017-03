Suspenden a director del penal de Sinaloa por fuga de reos

El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ordenó la inmediata suspensión de sus cargos del director del reclusorio de donde en la víspera se fugaron 5 reos de alta peligrosidad, así como de 10 comandantes y custodios de mando del penal.



“No se tolerará actos constitutivos de un delito, ni de aquellos que asomen sospecha de corrupción”, dijo el gobernador este viernes.



Luego de suspender su gira por el estado de California, Estados Unidos, que tenía programada desde el jueves hasta este fin de semana, el gobernador manifestó que el resto del personal de custodia del penal está sujeto a investigación y anunció que el caso ya fue atraído por la Procuraduría General de la República, dado que los evadidos eran sometidos a un proceso de orden federal.



Ordaz Coppel destacó que el penal de Aguaruto funciona en forma deplorable y en consecuencia, se torna frágil e inoperante para los dos mil 400 internos que alberga, de los cuales 500 son del fuero federal, 97 son de alta peligrosidad, por lo que se solicitó – desde el 19 de enero – que fueran trasladados a penales de máxima seguridad.



En tanto, el secretario de Seguridad Pública, General Genaro Robles Casillas, informó, en conferencia de prensa, que no renunciará a su cargo, porque no tiene por qué hacerlo.



Responsabilizó, tácitamente, a los jueces que otorgaron amparos a los reos de alta peligrosidad que se fugaron el jueves del penal de Culiacán, porque se había solicitado su traslado a un reclusorio federal y se los negaron.



Sin embargo, hasta este día aún no se conoce la forma en que se fugaron los 5 miembros del Cártel de Sinaloa, “porque ocurrió en un día de visita donde entraron y salieron varios vehículos del reclusorio”.



El funcionario expresó que en el primer pase de lista, a las 8 de la mañana, se observaron en los videos a dos de los fugados, pero después del mediodía, cuando se recibió una llamada en el 911, ya no estaba Juan José Esparragoza Monzón “El Azulito”, por lo que se emprendió un operativo y un pase de lista, persona por persona, lo que concluyó a las 8 de la noche. Hasta esa hora se confirmó que se habían fugado 5 reclusos.



El titular de la SSP manifestó que de los 300 custodios que tiene el penal, solamente 60 aprobaron el examen de control y confianza, por lo que es necesario reclutar a personal confiable que sirva a la sociedad.