Gobernador de Sinaloa suspende gira en EU por fuga de reos en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, suspendió su gira por California, Estados Unidos, que había iniciado el jueves y terminaría este fin de semana, para regresar a la entidad, luego de enterarse de la fuga de 5 reos de alta peligrosidad, del penal de Culiacán.



En un comunicado oficial, se informó que el mandatario regresa a Sinaloa “para atender y evaluar de manera personal las estrategias desplegadas para hacer frente a las situaciones (de violencia e inseguridad) ocurridas en los últimos días en la entidad”.



En tanto, el secretario de Seguridad Pública (SSP), general Genaro Robles Casillas, informó en conferencia de prensa que no renunciará a su cargo, porque no tiene por qué hacerlo, hasta brindar seguridad y tranquilidad a Sinaloa.



Responsabilizó, tácitamente, a los jueces que otorgaron amparos a los reos de alta peligrosidad que se fugaron el jueves del penal de Culiacán, porque se había solicitado su traslado a un reclusorio federal y se los negaron.



Sin embargo, hasta este día aún no se conoce la forma en que se fugaron los 5 reos, miembros del Cartel de Sinaloa “porque ocurrió en un día de visita, y entraron y salieron varios vehículos del reclusorio, durante el día”



El funcionario expresó que en el primer pase de lista, a las 8 de la mañana, se observaron en los videos a dos de los fugados, pero después del mediodía, cuando se recibió una llamada en el 911, ya no estaba Juan José Esparragoza Monzón “El Azulito”, por lo que se emprendió un operativo y un pase de lista, persona por persona, lo que concluyó a las 8 de la noche. Hasta esa hora se confirmó que se habían fugado 5 reclusos.



De inmediato se dio vista a la Procuraduría General de la República para investigar el caso. Se ordenó a todo el personal de custodia – 300 elementos - acudir a declarar, pero el jefe de Seguridad del Penal, José Mario Murillo Rodríguez, desapareció desde el mismo momento en que se conoció la fuga.



El titular de la SSP manifestó que, de los 300 custodios que tiene el penal, solamente 60 aprobaron el examen de control y confianza, por lo que es necesario reclutar a personal confiable que sirva a la sociedad.



Robles Casillas dijo que el Centro de Ejecución para las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude), como es el nombre oficial del reclusorio, alberga a dos mil 400 reos, de los cuales 500 son del orden federal y 97 de alta peligrosidad, por lo que se ha solicitado su traslado a penales de alta seguridad.



REOS FUGADOS TENÍAN SOLICITUD DE EXTRADICIÓN



- Rafael Guadalupe Félix Núñez, El Changuito Antrax es el operador financiero del grupo de sicarios de Los Antrax y forma parte del Cartel de Sinaloa, fue detenido el 17 de noviembre de 2014 en Culiacán.



-Juan José Esparragoza Monzón “El azulito” o “El Negro”, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, uno de los tres fundadores del Cartel de Sinaloa; fue detenido el 23 de enero de este año 2017 junto con su escolta Alfonso Ríos Gómez.



El hijo de "El Azul" operaba vehículos austeros y empleaba mensajeros para actividades delictivas, además coordinaba una red de distribución y administración de los recursos financieros del cartel del "Mayo" Zambada.



-Francisco Javier Zazueta Rosales “El Pancho Chimali” jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán es señalado como presunto responsable de la emboscada a un convoy militar el 30 de septiembre de 2016, en donde murieron 5 militares en Culiacán.



"El Chimali" fue detenido el 18 de febrero en un operativo de la Marina Armada en Culiacán.



-Alfonso Limón Sánchez, “El Chuba” iba a ser extraditado a Estados Unidos, fue capturado el 19 de noviembre de 2014. Estaba en el penal de Puente Grande, Jalisco. Era reclamado por la Corte Federal del Distrito Sur de San Diego, California, donde enfrenta un proceso en que están incluidos Inés Enrique Torres Acosta, hijo de Manuel Torres Félix. Porque suministraba cocaína a Estados Unidos.



-Jesús Peña González “El 20” o “El Compa Peña” fue detenido el 20 de febrero de 2014 en la zona residencial de Colinas de San Miguel en Culiacán. Es considerado uno de los guardias principales de Ismael "El Mayo" Zambada y encargado de la logística del cartel de Sinaloa.

