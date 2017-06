GCDMX no detendrá las obras de la Línea 7 del Metrobús

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México no parará las obras de la Línea 7 del Metrobús, sobre Paseo de la Reforma, hasta que tenga una notificación formal de la suspensión definitiva que otorgó el juez Octavo de Distrito en materia Administrativa, Fernando Silva García.



El director del Sistema de Transporte Metrobús, Guillermo Calderón, afirmó que “la línea 7 del Metrobús va, porque no tiene razón de ser cualquier suspensión o cancelación, porque es para mejorar la movilidad, es para atraer automovilistas que hoy llegan a esta zona emblemática de servicio en sus automóviles, cuando tengan a su disposición autobuses de primer mundo, sin duda dejarán su automóvil y se irán en Metrobús”.



Afirmó que no se detendrá el proyecto, porque no genera ninguna afectación histórica ni medio ambiental, tal y como lo interpreta su recurso de amparo Ramón Ojeda Mestre, integrante de la la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA).



Afirmó que no se detendrá el proyecto, porque no genera ninguna afectación histórica ni medio ambiental, tal y como lo interpreta su recurso de amparo Ramón Ojeda Mestre, integrante de la la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA).



Consideró que la declaratoria del Paseo de la Reforma como Monumento Histórico, presentada por la subdirección de Amparos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y que data el Siglo pasado, no es impedimento para que los trabajos se realicen puesto que no se lleva a cabo ninguna alteración, sólo se trata del mejoramiento del entorno urbano.



Recordó que “es una declaratoria de 1930 que nosotros conocemos y todo mundo la conoce, somos respetuoso con eso, eso no quiere decir que sea intocable el Paseo de la Reforma… son cambio de pavimentos en el carril de servicio público de transporte que así está establecido hoy, entonces no cambia la estructura funcional, no cambia la estructura vial, no hay más que mejoramiento de los pavimentos y sustitución de 180 autobuses viejos, contaminantes, obsoletos por 90 autobuses espectaculares de muy bajas emisiones, entonces no hay mayor afectación, todo es para bien”, concluyó.



A su vez, el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, dio a conocer que los equipos jurídicos de las Secretarías de Obras, Medio Ambiente y Metrobús ya analizan la supensión definitiva para contestar a la sentencia del juzgador una vez que tengan la notificación oficial en sus manos.