Gastélum llama a su partido para que nombre al Fiscal General

La senadora priista sinaloense, Diva Gastélum Bajo, opinó que su partido -aún con mayoría en el Senado de la República- debe "cumplir con su reponsabilidad" y nombrar al nuevo Fiscal General de la República y al Fiscal Anticorrupción antes del 1 de septiembre, cuando llegue la nueva mayoría de Morena.

"Vamos a debatirlo y vamos a responder a una responsabilidad que tenemos; terminamos el 30 de agosto, no hemos terminado todavía", reclamó.

"La responsabilidad que tenemos es que tenemos pendientes, que fueron debate, ustedes lo vieron; debate de agenda que tenemos que desahogar, y que cuando terminó el Periodo Ordinario -en abril pasado- dijimos que nos iba a alcanzar para un Periodo Extraordinario, pues yo no le veo", se quejó la legisladora tricolor.

Gastélum señaló que ya el primero de julio pasó y que existe otra otra realidad en el país, por lo que deben asumir su papel como contrapeso responsable.

-¿El Fiscal General de la República necesariamente pasa por la reforma al 102 Constitucional?

-Ya reformamos, ya discutimos, ya dijimos que no, ya paralizamos las Cámaras, no podemos volver; yo creo que no debemos, no es correcto volver hacia atrás, hay que ver la polémica, el debate que se dé de nueva cuenta sobre este tema.

"Pero pareciera que en la lista de prioridades el Fiscal Anticorrupción está primero que el Fiscal General; pareciera porque así se ha manejado. Entonces vamos a debatirlo y vamos a responder a una responsabilidad que tenemos. Terminamos el 30 de agosto, no hemos terminado todavía", remarcó.