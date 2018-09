Gasolina Premium llegó a 21 pesos el litro en Morelia

Morelia. La ciudad de Morelia registró el precio más alto de gasolina Premium en su historia, al vender Petróleos Mexicanos (Pemex) en 21.00 pesos el litro.

Además, la paraestatal Pemex comercializó en promedio la gasolina Magna en 19.55 pesos el litro, mientras que el Diésel alcanzó los 20.60 el litro.

Tanto la gasolina como el diésel han venido aumentado su precio de manera paulatina en Morelia desde el 20 de noviembre de 2017 cuando en México quedaron liberados los precios de las gasolinas.

Desde entonces los precios están regulados por el propio mercado y son fluctuantes y varían de acuerdo al tipo de cambio y pueden cambiar de una hora a otra.

Apenas, hace un par de días, El Financiero publicó que Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la política vigente de estímulos a las gasolinas no tendrá ningún cambio al inicio del sexenio, es decir, que los precios de los combustibles se determinarán por el mercado.

“Vamos a seguir con la política actual, no vamos a subsidiar, no vamos a controlar, no vamos a hacer nada que no sea de mercado, todo es de mercado”, puntualizó.