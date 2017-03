Gasoducto en Progreso sólo beneficiará a Quintana Roo: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz, aseguró que el gasoducto anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto no beneficiará a los industriales yucatecos, porque sólo servirá para disminuir el costo de transporte de los combustibles de Puerto Progreso a Quintana Roo.



Aunque se considera una obra importante para Yucatán los beneficios serán para los empresarios quintanarroenses, pues les abarataran la transportación de diésel, gasolina y turbosina, dejando fuera en ese plan el suministro de gas natural, que tiene gran demanda entre las industrias yucatecas, subrayó.



El líder empresarial subrayó que el sector empresarial yucateco requiere garantizar el abastecimiento del gas natural, el cual emplean en sus procesos productivos, y en el proyecto no está incluido ese energético.



Por ello, dijo, los industriales están trabajando conjuntamente con las autoridades en el estudio para definir la manera de cómo se solucionará el abastecimiento de gas natural a Yucatán, para no tener otro desabasto como lo fue a finales de 2015 y principios de 2016.



Ponce Díaz reiteró que las obras anunciadas por el Ejecutivo federal son importantes, pero no bajará el costo energético para Yucatán, de ahí que se necesita buscar la mejor y más rápida forma de solucionar el abasto de gas natural, así como homologar las tarifas eléctricas a industriales, a fin de obtener una reducción en los costos energéticos para las industrias en la localidad.



Además, pues actualmente se tiene desventajas para atraer más fabricas de liderazgo mundial, pues no se les garantizaría el suministro de gas natural para su proceso industrial, ni tampoco tarifas competitivas, como las que se tienen en el noreste del país.



Juan Manuel Ponce puntualizó que Canacintra Yucatán está colaborando con las autoridades estatales y federales para lograr bajar el costo logístico para la industria en Yucatán con proyectos relacionados con el servicio ferroviario, fortalecer la red carretera hacia el centro de México y proyectos en el Puerto de Altura.