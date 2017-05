Ganador del Edomex tendría una ventaja menor al 0.5%: IEEM

​A dos semanas de las elecciones por la gubernatura del Estado de México, en la cual se prevé un escenario en el que los candidatos punteros obtengan una diferencia de 1 por ciento o menor, el IEEM cuenta con un PREP que arrojará resultados lo más exactos posibles, así lo mencionó el consejero presidente Pedro Zamudio.



“Las autoridades electorales en México, en los últimos 20 años, hemos ido afinando los procedimientos y llegamos a un punto, en el 2006, en el que todo lo que teníamos previsto para una elección estaba muy bien detallado, pero no para una diferencia tan cerrada entre el primero y el segundo lugar”, dijo Zamudio en La Silla Roja.



Las elecciones presidenciales marcaron un precedente que hizo planear escenarios de empates técnicos y la posibilidad de un recuento de votos, agregó el consejero presidente.



Pedro Zamudio explicó que el comité técnico es autónomo y trabajará con una muestra en la que se recaba la información de 1 mil 800 casillas, de un total de 18 mil 600.



Los cinco expertos del comité no relacionados con los partidos provienen de la academia y en el momento del conteo de votos deben estar de acuerdo en que la información está consolidada para entregarle el sobre sellado al consejero presidente.



“La selección del comité fue conocida por los partidos políticos, no los propusieron ellos pero en su momento pudieron objetar a alguno.



“No voy a salir a decir quién ganó, voy a salir a leer estrictamente los datos y los rangos de votación de cada candidato en el orden que se registraron y no por quien lleva ventaja”, enfatizó Zamudio.



La muestra diseñada por los integrantes del comité de conteo rápido tiene una diferencia o rango de error a 0.5 por ciento, resaltó el titular del IEEM.







Sobre lo acartonado del debate, Zamudio dijo que el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 73, establece la organización de dos debates con la única condición que su formato sea equitativo.



“La única forma que encontramos para lograr ese requisito fue asignar tiempos a cada candidato”, dijo Zamudio, “entiendo que el modelo nos fue criticado, es un modelo que no es atractivo visualmente o televisivamente, pero fue construido con los propios representantes de los candidatos”.



La realización de un tercer debate fue descartada por el consejero presidente del IEEM.