Gabinete debe hacer público su patrimonio, señala López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy dará a conocer sus bienes y el de todos los servidores públicos del país.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, afirmó que ningún funcionario podrá trabajar en su gobierno si no dan a conocer estos datos.

“Voy a dar a conocer mis bienes y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”, señaló.

Agregó que “todos van a dar a conocer sus bienes. Sí. Nadie va a poder trabajar en el gobierno si no da a conocer sus bienes, si no trasparenta sus bienes, a todos los niveles, familiares, todo, familiares cercanos; o sea, esto tiene que cambiar”.

Durante la campaña presidencial del año pasado, el presidente de México hizo pública su declaración 3de3, aunque entonces dijo que no tenía ningún bien material.