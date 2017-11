Funcionarios con derecho a expresar apoyo a favor de candidatos: TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las manifestaciones que hagan los servidores públicos a favor de algún candidato, particularmente a través de las redes sociales, no vulneran los principios de neutralidad y de imparcialidad.



La Sala Superior revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) en contra del legislador local priista Jesús Pablo Peralta García, por vulnerar la imparcialidad al difundir dos videos en Facebook en los que manifestó su apoyo a favor del ahora gobernador Alfredo del Mazo.



Al respecto, el proyecto elaborado por la magistrada presidenta Janine Otálora Malassis planteó su revocación, pues consideró que sólo la coacción del sufragio o el uso de recursos públicos podrían representar una infracción a la ley.



“Las manifestaciones de un servidor o servidora pública orientadas al apoyo expreso de un candidato, no vulneran los principios de neutralidad e imparcialidad siempre que no hayan sido emitidas durante un periodo prohibido para la realización de propaganda político-electoral y que tales expresiones no lleguen a condicionar o a coaccionar el voto del electorado”, explicó.

Aunque el proyecto de la titular del TEPJF fue respaldado por la mayoría de los magistrados, José Luis Vargas y Mónica Soto votaron en contra, pues advirtieron que este precedente puede llevar a permitir todo tipo de expresiones para favorecer a candidatos.



“Con este precedente, desde el presidente de la República hasta el diputado y el presidente municipal podrán apoyar a su candidato”, aseveró Vargas.



A su vez, la magistrada Soto puntualizó que debe quedar claro que el uso de las redes sociales y la transmisión de mensajes en Facebook no escapa a los principios de neutralidad de los funcionarios públicos.



Al respecto, la magistrada presidenta puntualizó que esta resolución no representa la liberalización de las redes sociales para que los funcionarios promuevan a candidatos, ya que recordó que ante los vacíos legales, el TEPJF deberá revisar caso por caso.



“Esto no implica un criterio que liberalice la utilización de redes sociales por parte de los diversos servidores públicos y que será en base a cada asunto en el cual haremos el pronunciamiento respectivo”, precisó.