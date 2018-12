Fui víctima de una persecución política, sostiene Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz, productora y empresaria mexicana Kate del Castillo, quien regresó al país para pasar las fiestas decembrinas con su familia, aseguró que fue víctima de una persecución política que ha dañado su honor, salud y reputación.

Tres años pasaron desde que Kate fue señalada por las autoridades por lavado de dinero y encubrimiento, luego de que se hiciera pública su reunión con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien en esos momentos se encontraba prófugo, tras escaparse de una prisión de máxima seguridad.

Nerviosa y emocionada, la actriz, quien estuvo acompañada por sus abogados Federico Mery-Sanson, Alejandro Rojas y Humberto Ferro, confesó que aquella reunión fue con el fin de evaluar la posibilidad de producir una película sobre la vida del narcotraficante, algo que actualmente no está en sus planes ni a corto ni a largo plazo, sobre todo, porque ya se estrenaron varias series y películas sobre él.

“Desde ese momento y hasta el final del sexenio del gobierno anterior fui víctima de una persecución penal injustificada y, por ende, ilegal por parte del Estado”, comentó.

Entre el actuar arbitrario y actos ilegales hacia su persona, Kate destacó la violación a todos sus derechos, a su condición como mujer y presunción de inocencia.

“Fui atacada por el simple hecho de ser mujer cuando a los tres hombres que me acompañaron (a la reunión con 'El Chapo') nunca se les investigó”, subrayó.

“El hecho de que la PGR (Procuraduría General de la República) me haya estigmatizado como una delincuente vinculada al crimen organizado, señalando abiertamente que existían indicios de que había yo cometido el delito de lavado de dinero, encubrimiento, entre otros señalamientos difamantes, me causó y me siguen causando, a mí y a mi familia, afectaciones”.

Por ello, exige una indemnización en términos integrales y justos que asciende a 60 millones de dólares, cifra sustentada en pruebas periciales de daño material y moral.

Al respecto, explicó: “durante este tiempo me vi seriamente dañada en mi honor, salud y reputación, lo que repercutió en el desarrollo normal de mis actividades profesionales al grado de cancelarme contratos artísticos, cuentas bancarias, así como iniciar autorías fiscales en mi contra, impidiéndome viajar a mi país por miedo a ser detenida ilegalmente por el gobierno de México.

“Al día de hoy se tiene una percepción negativa de mi persona al estigmatizarme, entre otras cosas, como si fuera una persona vinculada con grupos del crimen organizado e incluso con nexos sentimentales con los líderes que las encabezan”, agregó.

Para Kate, toda la información publicada en su contra fue una cortina de humo “que tenía como propósito distraer la atención de la población sobre los verdaderos problemas nacionales, tales como la corrupción, que se haya escapado el señor Loera por un túnel de un penal de máxima seguridad y que no lo habían logrado recapturar, el caso de Ayotzinapa, baja popularidad del entonces presidente, utilizándome a mí como distractor”, indicó.

Por otra parte, aclaró que no ha sido llamada para testificar en el juicio que se lleva actualmente en contra de Loera Guzmán, “lo único que yo conozco de ese juicio es la información difundida por los medios respecto de las audiencias”.

E insistió: “asimismo, les informo que por el momento no es de mi interés realizar o llevar a cabo el pretendido documental, serie, película, de la vida del señor Guzmán como se había platicado”.

Finalmente, se dijo muy feliz de volver a pisar México, país al que no había regresado por la desconfianza y miedo hacia el gobierno anterior, al tiempo de desearle lo mejor al nuevo presidente.

“Deseo que le vaya increíblemente bien al actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que tendrá como reto resolver temas relevantes como la impunidad, la seguridad, derechos humanos, desigualdad, migración, trata de personas, corrupción, entre otros. De antemano, le agradezco al señor presidente sus buenas intenciones realizadas a través de diferentes comentarios realizados acerca de mi persona”.

Al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, Kate sorprendió a los medios con brindis y mariachi.