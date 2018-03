Fracasan acuerdos para elegir Auditor de consenso y se van 'a voto limpio'

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fracasó en su último intento por buscar un acuerdo entre los grupos parlamentarios para la designación de un titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de consenso.

Por eso se determinó poner a votación en el pleno la terna de finalistas electos –Salim Arturo Orcí Magaña, David Colmenares y Ángel Trinidad Zaldívar-, y se acordó que el método de elección será mediante el voto secreto, con cédula y en una urna legislativa, en el salón de sesiones, este mismo jueves.

Sin mayorías construidas, el proceso será “a voto limpio” de PRI y aliados contra la oposición.

Tan no hubo consenso, que ni la conferencia de prensa que se anunció pudo realizarse, y cada uno de los coordinadores parlamentarios se retiró por su lado y por las salidas secretas del salón de sesiones de la Junta de Coordinación Política.

Poco antes de concluir la reunión, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, escribió en su cuenta de twitter que “En reunión de la Junta de Coordinación Política se acordó votar mediante cédula, la designación del nuevo Auditor Superior de la Federación”, cuyo mensaje iba acompañado con fotografías de la sesión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Marko Cortés, evitó hacer declaraciones.

Más tarde, el coordinador perredista, Francisco Martínez Neri, explicó a EL FINANCIERO que en la reunión “se ratificó el acuerdo de llevar al pleno el tema del Auditor Superior de la Federación, y se determinó el método para su elección”.

Indicó que “se acordó que la elección se llevará a cabo a través de una urna y con voto directo y secreto de cada diputado, que será llamado por su nombre para depositar su voto”.

“Y una vez que termine la votación se hará el cómputo respectivo; si alcanza la mayoría calificada reglamentaria, este jueves habrá nuevo auditor, si no es así, se tendrá que reiniciar un nuevo proceso antes del 30 de abril”, dijo.

Reveló que la discusión del tema se dio en un ambiente de tranquilidad, pero que no se lograron los mínimos consensos para ir por un candidato de consenso entre los partidos.

Por eso confió en que “este jueves por la mañana se harán los últimos esfuerzos por lograr algunos cabildeos y acercamientos, porque al PRI y sus aliados no les dan los votos para imponer a un candidato, y es necesario construir una mayoría; si no, no sale”.

“Seguimos manejando el tema, porque la idea también en el PRD es que de esta terna pudiera salir el nuevo auditor”, sostuvo.

-¿Pero el PRD va en bloque con el PAN y MC o se va por la libre? Porque el PAN dice que de esa terna no quiere a ninguno para auditor

-Podemos coincidir; la idea es ir en bloque, como coalición y estamos en la etapa de los acercamientos, como con el PRI y con todos los partidos.