'Fortaleceré agenda de AMLO en Unión Interparlamentaria'

Desde la Unión Interparlamentaria puedo fortalecer el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, su plataforma política, señaló la senadora expanista Gabriela Cuevas, a quien el dirigente de Morena prometió una candidatura en San Lázaro para asegurar su permanencia en la presidencia de dicho organismo internacional.



“Fue muy claro Andrés Manuel en la necesidad de que México fortalezca también la política exterior. Entonces yo voy a trabajar durante su campaña en todo lo necesario para que pueda ganar la Presidencia de México”, dijo en entrevista con El Financiero.



Cuevas Barrón rechazó que le haya pedido al PAN la candidatura a una diputación plurinominal, pues dijo que nunca se reunió con Damián Zepeda, presidente de ese partido; no obstante, admitió que se reunió con López Obrador antes de renunciar al PAN.



“Lo que platiqué con él fue sobre dónde estoy y qué hago con mi vida, porque es importante conocernos y, luego de las declaraciones que hizo, yo estoy muy agradecida con el anuncio de Andrés Manuel, me emociona mucho y me compromete, porque habla de la continuación de un cargo que me interesa, que ganamos y que es la Presidencia de la Unión Interparlamentaria, en donde representamos a 178 países, a sus parlamentos”, apuntó.



Cuestionada sobre cómo compaginará sus convicciones en política exterior con las de AMLO, donde en el caso Venezuela, por ejemplo, él se ha pronunciado por el principio de no intervención, cuando ella siempre exigió una definición del gobierno mexicano sobre el gobierno de Nicolás Maduro, Cuevas Barrón indicó:



“En Morena hay quienes apoyan más acciones en Venezuela, pero no hay posiciones de intolerancia a quienes piensan distinto. Yo estoy segura que Andrés Manuel tiene una profunda convicción en materia de respeto a los derechos humanos, pero creo que ahorita no son los momentos para estar pronunciándose desde una candidatura presidencial sobre lo que sucede, ya habrá otros momentos para hacerlo”.



La legisladora se refirió también al Andrés Manuel que siempre criticó desde el PAN y al que ahora apoya rumbo a la Presidencia, y dijo que no es un peligro para México y tampoco es un populista como se le criticó hace algunos años.



“El tiempo le ha dado la razón, por ejemplo: hace unos años se criticaba a López Obrador como populista por dar apoyos sociales a las personas de la tercera edad, fue muy criticado y el tiempo le dio la razón, pues hoy las políticas de apoyo a la tercera edad son una realidad en todo el país y ahí ya nadie habló de populismos o de peligros para México.



“Andrés Manuel ha cambiado mucho, yo creo que se ha convertido en un hombre de mucha apertura, que ha encontrado una forma de enriquecer su movimiento a través de la pluralidad”, dijo.



Apuntó que Ricardo Anaya no es opción y tampoco Margarita Zavala. “Andrés Manuel es el único que conoce al país y es el único que puede lograr la reconciliación nacional”, insistió.