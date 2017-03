Fiscalía anticorrupción de Sonora no investigará a Guillermo Padrés

ME Padrés. (Cuartoscuro)

Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, ganó un amparo cuyo único efecto es que las investigaciones que la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción tenía en su contra sean remitidas a otra instancia del gobierno local.



Lo anterior, luego de que Manuel Hiram Rivera Navarro, juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, invalidó el decreto por el que se creó la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción de Sonora y ordenó que sea otra autoridad la que continúe las investigaciones contra Padrés Elías.



Al resolver el expediente 628/2016, el juez Rivera Navarro consideró inconstitucional el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que dio origen a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción.



Y es que advirtió que la facultad de legislar en materia de combate a la corrupción es una atribución que el Congreso de la Unión, conforme a lo señalado en los artículos transitorios segundo, cuarto y séptimo del decreto a las legislaturas de los Estados.



Entre ellas, puntualizó el juez, las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73, mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para emitir la ley general que estableció las bases del Sistema Nacional Anticorrupción y la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para definir las responsabilidades administrativas.



Dijo que en dichos transitorios se fijó un periodo en el cual las Legislaturas estatales se encontraban imposibilitadas para legislar respecto a los Sistemas Estatales Anticorrupción.



Por tanto, explicó, el efecto del otorgamiento del amparo a Padrés Elías se circunscribe únicamente a que se sustraiga de su esfera jurídica, la legislación reglamentaria declarada inconstitucional y sus consecuencias.



"Esto es, que no sea investigado por la Fiscalía Especializada; sin embargo, las averiguaciones previas iniciadas en su contra deberán ser turnadas para su continuación a las autoridades competentes para que siga la prosecución de la investigación", aclaró.



La resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora no invalida las diligencias realizadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, sino que se ordena sean remitidas a alguna unidad de investigación diversa a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción para que continúen con la investigación.



Cabe puntualizar que esta determinación puede ser impugnada por las partes mediante recurso de revisión del cual conocería un Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito.



Padrés Elías se encuentra bajo investigación por su presunta participación en hechos delictivos relacionados con la función pública que desempeñó como a gobernador de Sonora.



Mediante el amparo, él se inconformó contra el referido decreto, publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 28 de septiembre de 2015, argumentando que era violatorio de la Constitución Federal pues la gobernadora del estado no cuenta con facultades para crear la fiscalía especializada, ya que esa es una prerrogativa que corresponde al Congreso del Estado.