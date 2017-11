Fiscal General de Jalisco renuncia a su cargo

El Fiscal General de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez presentó este lunes su renuncia al cargo para buscar la candidatura al Gobierno del Estado, abanderando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Almaguer, ocupó el cargo desde el 9 de julio de 2015, y ahora la Fiscal Central Maricela Gómez Cobos quedará como encargada del despacho, hasta que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz proponga un nuevo perfil.



El ahora exfiscal informó que el pasado viernes 10 entregó al Ejecutivo estatal un informe para dar a conocer los resultados al frente de la Fiscalía, "lo he planteado en los últimos días, la aspiración y lo que pongo a disposición de los militantes de mi partido y sus dirigencias es la aspiración a la candidatura del gobierno del estado”, dijo en rueda de prensa.



En caso de no concretarse la postulación a la primera magistratura de la entidad, Almaguer aclaró que 'no tiene un plan B' en sus aspiraciones, "en caso contrario yo no sería

candidato a ningún otro cargo sino estaría apoyando a quien mi partido decida”.



Almaguer Ramírez asegura que deja la fiscalía en mejores condiciones de como la recibió.



Entre los pendientes que deja están la puesta en marcha del Escudo Urbano C5, la homologación salarial de policías municipales a partir del 1 de enero y reformas al nuevo sistema de justicia. “Lo que yo me llevo con una mayor satisfacción es que entregamos toda la capacidad y decisión para enfrentar a los criminales”.



Cuestionado sobre el aumento en el número de homicidios en el estado, se justificó en que se han realizado algunas detenciones importantes, y reiteró la entrega de un informe ejecutivo de la actual situación de la dependencia, que incluyó lo relacionado a las áreas de Coordinación de Administración y Profesionalización, el Despacho de Fiscal, Fiscalía Central, Comisionado de Seguridad Pública, Fiscalía Regional, de Derechos Humanos, Reinserción Social, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en Materia de Delitos Electorales y lo relativo a las averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos de alto impacto, “Jalisco sigue estando muy por debajo de la media de la violencia que hay en el país.



En Jalisco hay instituciones que combaten la delincuencia. Caso muy específico la detención que tuvimos la semana pasada. Que ha traído tranquilidad. Salvo ayer domingo que hubo 5 homicidios pero antes había fines de semana con 12 o 15 homicidios. Hubo momentos en que teníamos 18. Hoy la seguridad habrá de mejorar y la procuración de justicia”.



EL GOBERNADOR LO FELICITA

Tras oficializar su renuncia, el Gobernador Sandoval Díaz, emitió un mensaje en su cuenta de Twitter donde le agradeció su compromiso y le deseo éxito en su nuevo proyecto, "emprende hoy una nueva ruta en su carrera política. Reconozco en él a un hombre recto, comprometido con el servicio público. Agradezco su entrega y compromiso al

frente de la Fiscalía de Jalisco. Mucho

éxito, Eduardo”.



Almaguer ha sido de los priistas cercanos a Sandoval Díaz desde que fue alcalde de Guadalajara, cuando fue en su plantilla de regidores del 2010 al 2012 y presidió la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia.



El exfiscal fue presidente del Comité Municipal

tapatío del Partido Revolucionario Institucional y también presidente del Comité Estatal del PRI durante la campaña electoral en la que Aristóteles ganó la gubernatura.



De 2013 a 2015 fue Secretario del Trabajo y Previsión Social y en 2015 lo nombró fiscal general el mandatario.