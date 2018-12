Fiscal de Veracruz, con tres solicitudes de juicio político en su contra

XALAPA.- Rodolfo de la Guardia García, abogado defensor del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra del fiscal del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Esta es la tercera solicitud para llevar a fiscal estatal a un juicio político. La primera fue presentada por el director de la ONEA, Iván Gidi Blanchett, el pasado seis de noviembre. Esta es la primera ocasión en que se impulsa, desde la sociedad civil, una solicitud de esta naturaleza en contra un funcionario del gobierno. Esta solicitud fue turnada a comisiones el pasado 13 de noviembre.

La segunda solicitud la interpuso el abogado Jorge Reyes Peralta el pasado 26 de noviembre, acusándolo de tortura, abuso de autoridad, asociación delictuosa, incumplimiento de su deber legal, falsas denuncias, simulación de pruebas y contra la administración de justicia.

En la solicitud formal, detalló Rodolfo de la Guardia, se presentó por los delitos de fraude procesal en contra del extitular de la SSP de Veracruz y su familia, tortura contra varios exfuncionarios dentro del penal de Pacho Viejo, así como la ilegalidad de una investigación y denuncia por desaparición forzada de personas.

"La denuncia es para que investiguen que esos acuerdos que nunca se llevaron a cabo y que fueron un fraude procesal contra Arturo 'N'. Es como si usted y yo tuviéramos un acto delictivo. Llegamos a un acuerdo, yo no reconozco ningún tipo de culpabilidad, al final usted me dice: vamos a llegar a un acuerdo y nunca me cumple, pero sí le entregué bienes", señaló.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Mónica Robles Barajas, indicó que no se juntarán las solicitudes. Por el contrario, se resolverá cada una de acuerdo al procedimiento.

Asimismo, consideró que esta acumulación evidencia que el caso en contra de Winckler Ortiz se está fortaleciendo.