FGE Jalisco finca cargos por lenocinio a tía de estudiante de cine desaparecido

GUADALAJARA.- Elementos de la Fiscalía General de Jalisco remitieron ante un juez penal con sede en Puente Grande a Edna Judith Aceves, tía de uno de los estudiantes de cine desaparecidos hace más de 15 días en Tonalá.

El abogado Víctor González, defensor de la familiar de Javier Salomón Aceves Gastelum, originario de Mexicali Baja California, informó que la dependencia le fincó cargos por lenocinio a su cliente, quien administra estéticas masculinas, “los agentes violaron sus garantías individuales, ya que contamos con un amparo emitido por el Juzgado Octavo de Distrito, y aprovecharon que ella acudió a declarar por la desaparición de su sobrino, ella interpuso la denuncia de origen”.

El juicio de garantías ampara y protege a la afectada contra cualquier acto del Ministerio Público o los juzgadores penales, por privación de su libertad ante alguna citación, orden de aprehensión, retención o arraigo. También fueron aseguradas dos empleadas de las estéticas de Edna, quienes no han sido informadas de los cargos que se les imputan, ni se les ha permitido su derecho a la defensa.

Hasta el momento la Fiscalía no ha informado de forma oficial el motivo de la detención, pero clausuró cinco establecimientos como parte de las investigaciones, en los que presumiblemente se ejercía la prostitución, los cuales fueron cateados y se encuentran a disposición de un agente del Ministerio Público. Las clínicas masculinas, con los nombres los nombres de Mediterráneo, Jimmys, Alcalá y Palacio, ostentan sellos de la fiscalía, ya que se aseguraron porciones diversas de droga, según fuentes allegadas a la indagatoria.

Gobierno da 15 días a Fiscalía para informar sobre caso estudiantes de cine

Al respecto de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Antonio García Ávalos, el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, dijo durante una entrevista radiofónica que en las próximas dos semanas deberá conocerse el paradero de los tres jóvenes desaparecidos, “si en los próximos 15 días no tengo yo resultados y no tengo claridad de dónde están los jóvenes y damos con ellos, voy a tener que actuar. Así sea el último día de mi administración, no podemos seguir pasando los días sin que tenga claridad y resultados en esta investigación. Si no dan resultados voy a tener que sacudir a la Fiscalía”.

El mandatario se negó a informar de avances en las investigaciones, bajo argumentó de que eso representaría la revictimización de los muchachos y sus familias, aunque en el proceso investigativo la Fiscalía ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, y los familiares de los jóvenes plagiados ya anticipaban una criminalización en su contra, que los llevó a solicitar amparos.

El esposo de Edna, Armando Ramírez, interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y con ésta, el organismo ya analiza tres recursos interpuestos por vejaciones a las garantías individuales en el caso.