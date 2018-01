Ferriz denuncia ‘trasiego’ de credenciales de elector falsas

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante independiente a la Presidencia, Pedro Ferriz de Con, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de quien resulte responsable por el “trasiego” de credenciales de elector falsas.



El comunicador denunció que a su equipo le ofrecieron un millón de credenciales de elector, con un costo de ocho pesos cada una.



Dijo que quienes pueden estar involucrados son los “tramposos” que sí compraron credenciales de elector y señaló directamente a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Edgar Portillo, quienes encabezan el número de firmas.



Aseveró que el INE debe sacar de la contienda a quienes hayan hecho trampa, pero también exigió a la Contraloría del Instituto que haga una investigación entre los consejeros electorales y los directores ejecutivos, porque no descartó que en el “mercado negro” de credenciales están involucrados funcionarios electorales.



Ferriz de Con indicó que si la información de los ciudadanos que contiene el padrón electoral y la lista nominal está en manos de la autoridad electoral y esos datos se utilizaron para generar credenciales falsas, entonces se deben fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados.



Reprochó que si el argumento de los consejeros electorales para utilizar una aplicación que limitara el registro de los apoyos ciudadanos era la protección de los datos, con la falsificación de credenciales se confirma que que no sólo no funcionó, sino que desde el INE se vendió la información.



Detalló que a sus auxiliares en Guadalajara, se le acercó una persona identificada como “Juan Manuel”, quien les ofreció las credenciales de elector falsas, pero comprobaron que tenían datos correctos, pues al solicitar como prueba las micas de sus colaboradores, se las entregaron con la información real.



El comunicador aseveró que con esta situación la credibilidad del INE está en entredicho, por lo que es su última oportunidad para “lavarse la cara”.



Dijo que a diferencia de los otros aspirantes independientes, sus apoyos son genuinos y aunque no descartó tener el registro de alguna credencial apócrifa, eso no significa que todos sus apoyos sean falsos.



Ferriz de Con explicó que si no obtiene una respuesta positiva del INE para realizar la investigación, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y también considera denunciar el caso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).