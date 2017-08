Felicidad no se logrará con autoritarios del pasado, asegura Nuño

GUADALAJARA.- El derecho al futuro, a construir un desarrollo para el bienestar, para la prosperidad, para la libertad, para la felicidad no es algo que pueda hacer el autoritario que viene del pasado, ni mucho menos la derecha que busca defender privilegios inaceptables, aseguró el secretario de Educación, Aurelio Nuño en su participación en la Mesa Temática de Visión de futuro.



Tras defender las reformas estructurales, manifestó que los priistas deben profundizar la visión de apertura al mundo, para que México sea un país respetado y que su voz se escuche, como “ahorita en Sudamérica cuando México defiende la democracia y las libertades” de un gobierno autoritario y retrógrada.



Pero también una voz que se escuche en Norteamérica cuando le decimos desde México que no, al hombre más poderoso del mundo y se le dice que aquí no creemos en muros ni en puentes.

El secretario de Educación se refirió a las grandes reformas aprobadas en el presente sexenio y subrayó que con la educativa se recuperó la rectoría del Estado que el PAN había regalado.



Aseguró que una de las grandes propuestas es lograr la universalización de la educación media superior que en el presente sexenio pasó de 64 a 82 por ciento de cobertura.



También aseguró que los priistas están obligados a continuar en la frontera del cambio y transformación, obligados a imaginar el futuro de nuestro país, en el que quepan absolutamente todos los mexicanos porque "tenemos derecho al futuro, porque el crecimiento económico vigoroso debe ser la base para el bienestar y la felicidad individual y colectiva".



Propuso que el país se convierta en un generador de conocimiento para dejar de ser maquilador y convertirse en una potencia con una revolución educativa, cultural y científica.



Además, Nuño Mayer subrayó que el conocimiento debe acercarse al mundo productivo para generar innovación y con ello riqueza y empleos bien pagados.



Y segur profundizando en la lucha por el imperio de la ley por combatir de manera directa la corrupción y la inseguridad y profundizar en ser el partido de los gobiernos de las pequeñas grandes cosas que hacen una diferencia en la vida cotidiana.