"Fantasías políticas" que se pueda 'tirar' reforma educativa: Mexicanos Primero 

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Mexicanos Primero advirtió que la reforma educativa no se puede echar para atrás y quien diga lo contrario son fantasías políticas.



El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha repetido que de ser presidente en 2018 derogaría la reforma educativa.



"La reforma no se acaba en 2018. ¿Es poco tiempo? No. Son cuatro años de implementación. Tenemos que ser muy ásperos en la crítica de lo que no se ha hecho cuando se tenía que hacerlo. Si cambia el gobierno federal, ¿la Constitución se ponen en stand by? No, la Constitución se cumple y tienen que hacer lo que está marcado en la ley", dijo David Calderón, presidente ejecutivo de la organización.



Agregó que "decir 'yo voy a acabar con la reforma o yo voy a impedir que se haga esta reforma'. No, eso ya ocurrió. O decir: sólo conmigo esta reforma sigue, no. Ninguna de las dos tienen un fundamento epistemológico o legal. En el ánimo de sus seguidores, tal vez suena muy bien. Pero más allá de las fantasías políticas, en la realidad no. Ni se puede echar para atrás ni la reforma ni la Constitución. Ahí está el judicial para defenderlas".



Cuestionado sobre qué pasaría si el titular de la Secretaría de Educación Publica (SEP), Aurelio Nuño, deja el cargo para participar en la elección presidencial, respondió:



"Es indistinto [si se queda Nuño Mayer] o no. Es triste que el sistema educativo dependiera de una persona o no. Porque fueron tantos años, tanta voz de los maestros para que se plasmara en la Constitución y que dependa de si está un señor o no es delicado. Está nación es muy fuerte. Si se va, que le vaya muy bien, si se queda que trabaje en lo que debe de trabajar".



Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero, dijo que "sobre la posible candidatura de Nuño Mayer, nuestra postura ha sido que la candidatura presidencial es secundaria y distractora al proceso de transformación educativa. Cada uno de los aspirantes y partidos pueden tener sus propias agendas. Hay que trabajar con todos, indistintamente de su posición".