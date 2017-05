Familiares de desaparecidos toman Fiscalía de Veracruz

XALAPA.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para reclamar por los poco resultados del fiscal Jorge Winckler Ortiz.



Los inconformes desplegaron lonas con los rostros de las personas no localizadas y acusaron que las autoridades de no atenderlos debidamente a pesar de que son víctimas indirectas de las desapariciones.



Maurilia Cruz Contreras, integrante del Colectivo por la Paz Xalapa, señaló que desde que el fiscal tomó protesta no los ha recibido y que la promesa del nuevo gobierno era dar solución a los cientos de casos de personas desparecidas que hay en Veracruz.



Indicó que la toma de las instalaciones será indefinidamente hasta que el fiscal los atienda, pues acusó que existe preferencia por algunos otros colectivos a los que sí se les atiende, mientras a ellos les niega alguna reunión.



“El señor fiscal desde que entraron no nos ha dado ninguna entrevista, lo conocemos de nombre que se llama Jorge Winckler, pero ahorita yo no tengo el honor de conocerlo, (…) a ver si así nos escucha porque a el no le pareciera que tuviera un hijo desaparecido, (…) hasta que nos atienda el señor Winckler”, declaró.



El Colectivo por la Paz agrupa más de 70 casos de personas desaparecidas y fue una de las agrupaciones que gestionó que el laboratorio ADN México llegara a Xalapa para realizar la toma de muestras de ADN entre los familiares.



Esta no es la primera ocasión en la que los colectivos de familiares de desaparecidos lanzan reclamos hacia el desempleo de Winckler Ortiz; hace algunos meses el Colectivo Solecito de Veracruz acusó al fiscal de ser insensible a los casos de desaparecidos y señalaron que incluso podrían pedir su destitución.



Otro desencuentro entre los colectivos y el fiscal se dio durante una reunión que se había pactado con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pues la junta se retrasó por varias horas y los colectivos entraron por la fuerza al lugar para exigir que se les atendiera.



YUNES DEFIENDE A FISCAL



Una de las principales criticas que existían en contra del fiscal anterior, Luis Ángel Bravo Contreras, fue precisamente la insensibilidad y poca atención hacia los temas de desaparecidos a pesar de ser uno de los temas más graves en Veracruz.



Precisamente durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, las instalaciones de la FGE también fueron tomadas para hacer los mismo reclamos que hoy.



En varias ocasiones Yunes Linares criticó la forma en la que Duarte de Ochoa y el antes fiscal Bravo Contreras trataban a los familiares de desaparecidos. Sin embargo ante las criticas que ha recibido Winkler Ortiz, a quien Yunes colocó en dicho puesto, el gobernador lo ha defendido y alabado su trabajo.



En entrevista dijo que es únicamente un colectivo el que se encuentra molestos con la actuación de Winckler Ortiz, y afirmó que existen muchos otros colectivos que están conformes con la forma de proceder de las autoridades.



“El fiscal ha sido particularmente cuidadoso en el trato con familiares de desaparecidos, (...) Es una organización de padres, no hay que generalizar, una organización que se llama Colectivo de Desaparecidos Xalapa, hay N número de organizaciones en el estado, con todas se tiene contacto y con todas se está trabajando de forma coordinada", indicó.