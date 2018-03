'Falta de ética, muro que frena al país', acusa Margarita

La aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que la falta de ética se ha convertido en el “gran muro en el que se ha estrellado el desarrollo del país”, por lo que se debe construir una nación en la que “ser honesto no sea un acto heroico”.

“La infraestructura requiere de planeación, de la innovación completita y de la ética, este es el gran muro en el que nos estrellamos todos. Es el muro que, no importa tanto en qué porcentaje del PIB hablemos, si no lo estamos aplicando como se debería aplicar y de manera honesta (en infraestructura)”, expresó la expanista durante su participación en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

La exprimera dama planteó que se debe destinar más del cinco por ciento del Producto Interno Bruto a la infraestructura en el país, para lo que es fundamental la innovación y la ética.

“Yo no quiero un México donde ser honesto sea un acto heroico… Que no haya moches, que no haya esas mentiras, porque nos está generando un deterioro económico, incluso en la infraestructura… Es el gran muro en el que nos estrellamos todos y la verdad es que si a algo el PRI le ha puesto concreto es al muro en el que nos estrellamos todos y lo tenemos que derribar”, señaló.

Detalló que la infraestructura pública debe entenderse como un elemento para generar desarrollo y combatir la pobreza, para lo que se debe emprender una desregulación y entablar planes con una perspectiva de 60 años.

Respecto a las elecciones presidenciales del 1 de julio, la aspirante independiente confió en que “México no tiene por qué decidir por el menos corrupto; México, tiene todo el derecho de elegir a alguien honesto”.

Entrevistada al finalizar su ponencia, aseguró que al no haber sido invitada al foro de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) se hablaba de diferencias entre los candidatos que van por un partido y los independientes.

“Es importante que no haya candidatos de primera y de segunda, si los hay es porque también estamos acostumbrados a ciudadanos de primera y de segunda. Y sí le pido a las asociaciones que he visto trabajar por la libertad de nuestro país, estén abiertos a otras alternativas. Pido equidad en las organizaciones sociales, y por supuesto una equidad en el INE, la autoridad que debe proteger la equida”, añadió.

Margarita se mostró preocupada por los “dimes y diretes” entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ya que “no son cosa menor debido a que se está hablando del próximo presidente o presidenta”.

“También los dimes y diretes se dan sobre cosas ciertas, eso es lamentable, que sean ciertas”, agregó.