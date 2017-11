Falla IPN en comprobar el destino de sus becas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) no comprobó el destino de las becas brindadas por más de 15 millones de pesos el año pasado.



De acuerdo con los Informes Individuales de la Revisión de la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el IPN falló en proporcionar la información comprobatoria para el otorgamiento de apoyos para transporte y manutención.



Además no existe evidencia de los pagos realizados a 37 beneficiarios por 139 mil pesos.



Se detalla en el documento que “no se brindaron los dictámenes del Subcomité de Becas de 631 casos de becas Manutención y Apoya tu Transporte y de 688 casos de becas Institucional y Transporte”.



De la partida de Subsidios para la Capacitación y Becas no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 15 millones 367 mil y 35 mil pesos del programa de becas Institucional y Transporte.



También se realizaron pagos por 139 mil pesos a 37 becarios de nivel superior de la Escuela Superior de Ingeniería Textil y del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, “no obstante que no se tiene evidencia de la entrega de las tarjetas de pago”.



La ASF también encontró irregularidades en la auditoria financiera hecha a la UNAM sobre la adquisición de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.



Entre los señalamientos están la detección de 30 equipos de cómputo, asignados en seis planteles, los cuales no se utilizan por lo que se estiman pagos injustificados por 106 mil pesos.



Según la ASF “las políticas y procedimientos definidos para la gestión de las TIC, no son exigibles a todas las entidades y dependencias de la UNAM, únicamente se toman como un marco de referencia para la operación”.



Advierte también que se aplicaron penalizaciones en los servicios de telecomunicaciones por retrasos en la entrega de los mismos.