'Fake news', que Peña haya pedido a Slim defender NAIM: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Es una “fake news” que el presidente Enrique Peña Nieto haya pedido al empresario Carlos Slim defender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) ya que cancelarlo sería suspender el crecimiento, aseveró el portavoz de Los Pinos, Eduardo Sánchez Hernández.

“Una vez más estamos ante un argumento falso. Fake News otra vez. El presidente no ha tenido comunicación con el ingeniero Slim con este propósito, ni mucho menos”, dijo en rueda de prensa.

Al ser cuestionado al respecto, comentó que llama la atención que ante una argumentación sólida como la que realizó el ingeniero Carlos Slim en la víspera sobre la conveniencia de construir el NAIM, la respuesta sea una descalificación personal.

De acuerdo con el vocero del Gobierno federal, no se escuchó de parte de Andrés Manuel López Obrador una propuesta, un contra argumento por débil que este fuera y, ni siquiera ha habido una idea, sino una descalificación personal.

“Los detractores del nuevo aeropuerto internacional no lo han podido tocar ni siquiera con el rose de un argumento débil; no lo han podido hacer simplemente porque no lo tienen

“Y esto viene a confirmar que la decisión de construir el nuevo aeropuerto de México es una magnífica decisión, que va a beneficiar a millones de mexicanos, que va a colaborar en el crecimiento económico de nuestro país y esto es una verdad a prueba de descalificaciones personales”, respondió Sánchez Hernández.