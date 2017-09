Extrema urbanización, causa de inundaciones en la CDMX: expertos

¿Está lloviendo más que antes? La respuesta es no. Según estudios recientes, es posible que la extrema urbanización en la Ciudad de México ejerza una influencia en cómo llueve, dijeron en conferencia David K. Adams y Elda Luyando López, investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.



“El problema es multifactorial, tiene mucho que ver con el clima, pero también con la forma como está asentada la ciudad, cada vez con menos zonas verdes y con zonas impermeables que generan un mayor calentamiento”, asegura Luyando López.



Esto puede tener como consecuencia - sostiene- periodos de lluvias más cortos pero más intensos. El drenaje posiblemente no está capacitado para recibir esta cantidad de precipitación, Sin embargo, el problema de fondo es la forma en que ha crecido la ciudad.

El agua tiene memoria

Esto era una cuenca -aseguran los investigadores universitarios- eran lagos que se drenaron para evitar que las inundaciones fueran intensas y decidieron deshacerse del agua.



“En la ciudad se hacen esfuerzos ingentes por mantener en funcionamiento las estructuras hidráulicas, se detiene el agua con vasos reguladores en las montañas y se realiza todo tipo de manejos para que no se anegue. En el momento en que desaparezcamos como ciudad, que será en cientos o miles de años, ésta regresará a ser una cuenca lacustre”.



Las precipitaciones pluviales recientes en el país no son anormales aunque sí fuertes, pero esto se debe a la temporada normal de lluvias. De acuerdo con observaciones satelitales –dicen los especialistas- desde hace décadas hay una tendencia a que sean más fuertes, en particular en la Ciudad de México.

Lo que sucede -afirman- es que no hay infiltración, no se recargan los mantos acuíferos y esta agua que precipita en lugar de infiltrarse escurre por la calle, llega a las alcantarillas, muchas veces se encuentra con basura y la zona se inunda; o bien, si no hay basura, llega a las alcantarillas y rebasa el drenaje.



David Adams sostuvo que este tipo de precipitaciones continuaría aunque la mancha urbana no influyera en su magnitud, o no existiera el calentamiento global. “No son anormales, tienen más relación con el crecimiento tan absurdo de la ciudad”.



CDMX, con características únicas en el mundo

Esta ciudad es un campo de experimentación maravilloso -aseguran los académicos-. "Con clima templado en pleno trópico, deberíamos tener temperaturas muy altas y no la tenemos porque estamos a 2240 metros sobre el nivel del mar. Todas estas condiciones, empezando por el clima y por estar en medio de una cuenca, haber drenado los lagos y luego tener una ciudad de las dimensiones que tenemos, con 20 millones de habitantes moviéndose todo el tiempo, la hacen única".

Soluciones

Algo que se podría hacer -apuntan los investigadores- para evitar el deterioro de la Ciudad de México son campañas de limpieza, de recolección de basura, mantener limpio el drenaje, sembrar árboles y quitar mucho asfalto.



Se piensa en una estabilidad demográfica, posiblemente para 2030. El caso es que ya no se puede cambiar la geometría de la ciudad, "es imposible que saques población para poner áreas verdes, debe haber otras ideas otros proyectos que puedan ejecutarse para contener la mancha urbana" sugieren.



El gobierno de la ciudad - advierten- debe llevar a cabo planes de desarrollo mucho más rigurosos. El caso es que si van a permitir que crezca y que se hagan desarrollos residenciales en la periferia, tienen que ser con conocimiento de causa porque con eso están contribuyendo a que cambie el clima de la zona y esto tendrá consecuencias.