Exsecretario del PRI demandará a la Fiscalía de Chihuahua

Por violentar los principios de oralidad y fallas al debido proceso, la defensa del ex secretario general adjunto del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, vinculado el jueves pasado a proceso por peculado agravado, demandará penalmente a la Fiscalía General de Chihuahua.



Antonio Collado Mocelo, abogado defensor del priista coahuilense, consideró que la Fiscalía General chihuahuanse ha realizado actos indebidos, y dejó entrever que la autoridad judicial está cargada en favor de la dependencia estatal.



"Faltan documentos que durante la audiencia sólo tenía en su poder la representación social; en el expediente de investigación que nos dieron, minutos después de que comenzó la audiencia, también faltan documentos que señaló la fiscal en su acusación, y no los tenemos. Están violando los principios de oralidad y del debido proceso”.



Collado Mocelo dijo que las constancias que presentó la Fiscalía durante la pasada audiencia, fueron utilizadas parcialmente por el juez de control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, y que ello facilitó a la fiscalía a lograr la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses en contra de su cliente.



Respecto a la declaración del ex secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yañez Herrera, que involucró directamente al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; el abogado defensor la minimizó.



"Carece completamente de pruebas porque solamente lo está diciendo Yáñez, él es una de las personas aleccionadas por ese tipo de declaraciones y lo que me queda claro es que todo el asunto va en contra del exgobernador Duarte”.



Este fin de semana trascendió en la capital coahuilense que autoridades federales y chihuahuenses habrían cateado la residencia particular del político coahuilense; sin embargo, ninguna autoridad dio respuestas sobre el tema.