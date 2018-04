Exrector de la UNAM se une al máximo órgano de decisión del EZLN

Pablo González Casanova, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue nombrado integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General (CCRI-CG) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Este es el máximo órgano de decisión del EZLN, grupo armado que en 2004 le declaró la guerra al gobierno mexicano para exigir mejores condiciones de vida para la población.

El nombramiento se llevó a cabo en el marco del conversatorio Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?, que reúne a intelectuales, filósofos, activistas, periodistas e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, además de miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) y la excandidata al gobierno de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.

El comandante Tacho, uno de los líderes del EZLN, dijo que el nombramiento se da como reconocimiento al trabajo que ha hecho el exrector para acompañar la lucha por mejores condiciones de vida.

“Hemos visto a un compañero que no se ha cansado, que sigue teniendo el mismo espíritu de lucha y que le importa la vida de nuestro pueblo. Ese compañero no se ha rendido, ese compañero no ha claudicado. Por el contrario, sigue forjando la vida para todo nuestro pueblo. Entonces queremos decirles que ese compañero, para nosotros se llama Pablo Contreras”, señaló.

Pablo González Casanova, de 96 años, ahora nombrado Pablo Contreras, fue rector de la UNAM entre 1970 y 1972, fue condecorado por la Unesco en 2003 con el Premio Internacional José Martí por su defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina, y es miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. De acuerdo al escritor Juan Villoro, es el “único rector de izquierda que ha tenido la UNAM”.

Desde 1994 ha apoyado de manera activa la lucha del EZN para lograr que los pueblos y comunidades de México tengan trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Actualmente forma parte de la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos que acompaña el proyecto del CNI, el Consejo Indígena de Gobierno y la excandidata al gobierno de México, 'Marichuy'.