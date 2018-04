Expropiación frena a inversionistas: Anaya

Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la coalición “Por México Al Frente”, aseguró que la idea de expropiar por parte de los asesores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador asusta los inversionistas.

“No sé si los escucharon pero ahí andan los asesores más cercanos a López Obrador que ya empezaron a amenazar con que va a ver expropiaciones. Con ese tipo de amenazas lo que hacen es espantar las inversiones, ahuyentar la inversión y cuando no hay inversión no hay empleo, no hay prosperidad y la gente no puede vivir con dignidad”, advirtió el abanderado panista durante su acto proselitista en Quintana Roo.

La declaración de Anaya surge luego de que Paco Taibo II dijera durante una plática con un grupo de personas que se imaginaran el día después de que López Obrador tome posesión, él recibiría en Los Pinos a una comisión de altos hombres de la finanza mexicana.

"Ahí está Slim, está la dueña de la cervecería Modelo para decirle: 'Cuidado, Andrés, porque, si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica'. Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos", dijo.

Sin embargo, Marcelo Ebrard, coordinador regional de la campaña de AMLO, explicó que ninguna empresa será expropiada en caso de no congeniar con el gobierno del tabasqueño si se ganan las elecciones del 1 de julio, además hizo énfasis en que López Obrador cree firmemente en la libertad de expresión. Lo ha dicho en varios foros: la propiedad será respetada y el sector privado tendrá respaldo del nuevo gobierno.

Anaya Cortés se comprometió a regresar la prosperidad a toda la entidad de Quintana Roo. “Hay que regresarle la prosperidad para todas las familias de Quintana Roo, no solo en las zonas turísticas del estado, sino todos los municipios. Todos merecen vivir con servicios de calidad”, aseguró.