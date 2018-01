Expresidente Echeverría goza de salud envidiable: abogado

El ex presidente Luis Echeverría Álvarez “goza de una salud envidiable”, dijo su abogado Juan Velázquez, quien reconoció el exfuncionario se encuentra internado en un hospital por una afectación gripal.



“Tiene una salud envidiable, es absolutamente lúcido y físicamente capaz”, dijo el abogado al término de la sesión de este miércoles en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



“Por estos fríos comenzó a verse afectado pulmonarmente y precisamente para que no pasara más, fue que se le interno”, dijo el litigante en breve entrevista concedida a los medios de comunicación.



Dijo que será este mismo miércoles o a más tardar el jueves cuando el ex mandatario sea dado de alta y pueda abandonar el hospital ABC de Observatorio, a donde fue internado el fin de semana pasado

Ex presidente Echeverría goza de salud envidiable: abogado



Tras ser internado, en redes sociales comenzó a surgir la versión de que su fallecimiento, lo cual desmintió la familia. Echeverría, fue presidente de México en el periodo 1976-1982 y apenas esta semana cumplió 95 años de edad.