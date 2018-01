Expertos afirman que es una más de sus ocurrencias

Expertos en Seguridad coincidieron en señalar que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema es un plan poco claro, sin contenido, sin diagnóstico, lleno de generalizaciones y con un secretario de Seguridad sin experiencia.



Eduardo Guerrero, consultor en Seguridad afirmó que la propuesta del tabasqueño “es muy preliminar, no hay nada de claridad en el tema, son retazos de propuesta y generalizaciones que se suman al catálogo de acciones que dio a conocer como una colección de ocurrencias”.



Dijo que el nombramiento de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública, “no será suficiente para enfrentar el tema, pues aunque se trata de un hombre con las credenciales necesarias, carece de una especialización en materia de seguridad”.



Sobre la idea de crear una Guardia Nacional con corporaciones policiacas y militares, el también articulista de El Financiero señaló que “es iluso pensar que estas corporaciones, que tienen orígenes, formaciones y regulaciones tan distintas puedan fusionarse”.



David Ramírez de Garay, experto en temas de Seguridad de México Evalúa, coincidió en que la propuesta de López Obrador parte de un secretario sin experiencia y de una propuesta sin contenido.



Apuntó queda no queda “nada claro cuál será el papel verdadero de su llamado Consejo Asesor para Garantizar la Paz, y cómo se va a replantear o ajustar el papel central que prevé tendrá el Ejército en las tareas de seguridad pública”.



A su vez Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research, de New York, apuntó que la propuesta no sólo no parte de un diagnóstico, sino que además recurre a un perfil como el de Alfonso Durazo, quien no tiene experiencia para ocupar una secretaría de Estado.