Exlíderes del PRD, que aún son militantes, llaman a votar por Delfina

ESTADO DE MÉXICO.- Dos expresidentes nacionales del PRD, Pablo Gómez y Leonel Godoy, aún afiliados a ese partido, reconocen que Juan Zepeda no es un candidato que pueda llevar al triunfo en las elecciones para gobernador del Estado de México y por ello llaman a votar por la candidata de Morena, Delfina Gómez.



Godoy Rangel, también exgobernador de Michoacán, dijo que llama a perredistas, a militantes y simpatizantes de otros partidos, a votar por la morenista.



En entrevista con El Financiero, señaló que “el voto útil debe ser para la maestra Delfina, es la única que puede derrotar al PRI, porque aunque Juan Zepeda es un buen candidato, que además ha subido mucho en las encuestas, dejando atrás a la panista, no es un candidato ganador”.



-¿Hará un llamado a los militantes del PRD a votar por la maestra Delfina?, se le preguntó.



-Claro que hago un llamado a votar por ella, lo que no voy a hacer es citar a conferencia de prensa o a sacar un escrito a la opinión pública para ese fin. Sí llamo a votar por la maestra, pero sólo a quienes me lo preguntan, respondió.



Pablo Gómez llamó a que el voto útil fuera para la candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador, “pues quien puede, desde la izquierda, ser gobernadora en el Estado de México es Delfina”.



Entrevistado por El Financiero- Bloomberg, Gómez Álvarez aseguró que “la izquierda tiene que tener un solo candidato o candidata, no se trata de Juan Zepeda o de Delfina Gómez, se trata del partido que va arriba en las encuestas y ese partido es Morena”.



El fundador del partido del sol azteca y exrepresentante ante el INE admitió, igual que Godoy, que Juan Zepeda, a pesar de sus virtudes, no es un candidato ganador.



A su vez, Carlos Sotelo, dirigente de la corriente Militantes de Izquierda, llamó a una reunión de las dirigencias no sólo de Morena y el PRD, sino también del PT y de Movimiento Ciudadano, “en la que también participen el ingeniero Cárdenas y Alejandro Encinas, para lograr una candidatura única de las izquierdas” en el Estado de México, aunque sea de facto.



Explicó en entrevista que “lo que se pretende desde Morena, pero también desde el PRD, es el sometimiento de una fuerza política hacia la otra y eso no puede ser, lo que se necesita es la unidad de las izquierdas, un programa común; así sí podremos derrotar al PRI”.