Exintegrante del CEN-PRI advierte politización de la justicia en comicios por caso de Gutiérrez

El exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Willy Ochoa, advirtió la politización de la justicia en pleno proceso electoral 2017-2018 con el caso de Alejandro Gutiérrez.



Señaló que lo que menos se debería hacer es judicializar los asuntos políticos en periodos comiciales, sin embargo, refirió que justo después de que se dio el escándalo por el proceso que se le sigue al también exintegrante del CEN priista por supuesto desvío de recursos públicos para las campañas electorales de 2016, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral se reunió personajes como Ricardo Anaya y Alejandra Barrales.



“Quiero resaltar la foto que toma el diputado Guadalupe Acosta Naranjo y esa foto en donde está doña Alejandra Barrales, en donde la acompaña el gobernador Corral, en donde está el diputado Acosta Naranjo, en donde está el candidato Anaya.



“Si esto no es politizar la justicia y las elecciones, en esta foto tan importante que yo le pediría a los medios de comunicación les preguntáramos a ellos, ese cónclave, ¿por qué se reunían el día posterior a la detención de don Alejandro Gutiérrez en la ciudad de Saltillo, Coahuila?”, cuestionó.



Ochoa, quien formó parte del CEN priista bajo el liderazgo de Manlio Fabio Beltrones aseveró que el gobernador Corral debería atender el hecho de que el actual fiscal de la entidad César Peniche fue inhabilitado por las irregularidades en el manejo de documentos cuando era delegado dela Procuraduría General de la República (PGR), pues no pasó los exámenes de control y confianza.



Agregó que, además, los chihuahuenses padecen un aumento de 40 por ciento de los homicidios en regiones como Ciudad Juárez y la capital del estado, por lo que hizo un “llamado muy respetuoso a que se preocupe el gobernador Corral por lo que sucede a las personas de Chihuahua”.



El actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas insistió que se espera que en la impartición de justicia en Chihuahua se cumpla el debido proceso de todas las personas que sean señaladas y no se vulnere, ya que aseveró que “si no luego nos encontramos fiascos como lo que se sucedió en su momento con Florence Cassez”.