Exhortan al PAN Jalisco a coaligarse, éste descarta llamado de su dirigencia nacional

GUADALAJARA.- El Comité Nacional del Partido Acción Nacional, (PAN), vetó la decisión del partido en Jalisco de enfrentar el proceso electoral local sin ninguna alianza, y exhortó al presidente del blanquiazul en el Estado, Miguel Ángel Martínez Espinoza, para que retome el diálogo con otros partidos.



La resolución de la dirigencia nacional rechaza la decisión tomada por los panistas jaliscienses, integrantes de la Comisión Permanente Estatal, "por resultar contrarios a los objetivos y trabajos

desarrollados por el Partido Acción Nacional; así como, a los derechos constitucionales de alianza política y electoral de los partidos políticos”.



De esta forma insta a la Comité Estatal a que de manera expedita convoque a la Comisión Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos en elecciones locales, de conformidad con la legislación electoral correspondiente y considerando los argumentos esgrimidos.



Sin embargo no habrá marcha atrás en la decisión de los panistas de Jalisco, según expuso en entrevista con El Financiero, el presidente del Comité Estatal panista, Miguel Ángel Martinez Espinosa, "la resolución exhorta, no es mandatoria para que se convoque, nos exhorta a revisar nuestra decisión, en ese sentido hay imposibilidad material y práctica para obtener del Consejo una resolución distinta, dado que la primera fue unánime. Nosotros vamos a discutirlo con la dirigencia nacional del partido".



El líder panista en Jalisco agrega que hay una diferencia de opiniones con su dirigencia nacional sobre la estrategia que le conviene al instituto político, "los órganos locales determinamos por unanimidad acudir solos al proceso electoral local siguiente", reiteró.



Refiere que la decisión unánime no da pie a una rectificación, además que los integrantes de la Comisión Permanente Estatal no están disponibles por las festividades de fin de año, "nosotros vemos que es imposible que el Consejo se reuna y se obtenga una decisión distinta a la ya tomada".



La fecha límite que marca el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para el registro de candidatos por coaliciones. es el 3 de enero de 2018.