Liderazgos del PRD apoyan a AMLO... pero no se van del partido

CIUDAD DE MÉXICO.- Expresidentes nacionales y otros liderazgos del PRD anunciaron ayer su respaldo a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, para lo cual informaron que integrarán comités amplios de apoyo desde el sol azteca por todo el país; al tiempo que rechazaron la posibilidad de un candidato independiente o una alianza con el PAN en 2018.



Los exdirigentes perredistas Pablo Gómez y Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el secretario de Asuntos Municipales del PRD, Carlos Sotelo, aclararon que su apoyo al dirigente nacional de Morena de ninguna manera implica su renuncia a ese partido.



En la sede nacional del PRD, Gómez aseguró que no se puede apoyar la candidatura de Miguel Ángel Mancera, “que es un improvisado de la política” y de la administración del Gobierno capitalino, y ejemplo de ello es que “hemos estado cinco años sin un gobierno en la capital, por así decirlo”.



Recordó que por estatutos no se puede ir con el PAN ni con el PRI en alianza, a pesar de la decisión de la cúpula que gobierna el PRD, la cual quiere que este partido “abandone los principios de izquierda para irse derechizando”.



Así los cuatro perredistas exigieron la renuncia de Alejandra Barrales, pues “quien preside el partido no puede ostentar al mismo tiempo un cargo de elección popular, art. 111 del estatuto”.



En entrevista con El Financiero, Gómez aclaró que el apoyo de los cuatro hacia López Obrador no es de ahorita sino de hace mucho tiempo atrás.



“Nosotros no estamos de acuerdo en hacer una alianza con el PAN y ellos están impulsando un Frente Opositor que no tiene viabilidad ni futuro, es más, no va a funcionar y sí funciona, el candidato va a ser del PAN”, agregó.



Resaltó que apoyar la candidatura de AMLO en 2018 no debilita ni desdibuja al PRD, al contrario lo podría dibujar ahora. Apuntó que “Andrés Manuel es la única salida viable para el país. No hay otro candidato de izquierda, yo no lo veo”.



Sobre la conformación de los comités de apoyo, Sotelo adelantó a El Financiero que en Colima, Estado de México, Tlaxcala y Jalisco se instalarán los primeros cuatro comités al interior del PRD. Pero apuntó que a partir de hoy recorrerá todos los estados del país para ir promoviendo el apoyo de dirigentes y militantes perredistas.



“En mi estado inicia la cadena de pronunciamientos para ir conformando los comités amplios de apoyo a López Obrador, renuncien o no al PRD los compañeros, cada quien va tomar su decisión, pero con López Obrador”, apuntó.



Sotelo rechazó que con esta acción estén debilitando al PRD. “Los que han venido colaborando con el PAN o con el PRI, han abandonado la línea opositora al régimen y eso ha dividido al partido, nosotros no, ellos han dividido al PRD.



“Vamos a apelar a la base que ha caminado con el PRD durante años, casi tres décadas, y hoy vamos a acompañarlos en que logremos el cambio que hemos buscado, derrotando al PRI, derrotando al PAN, derrotando a los neoliberales, yendo a una nueva alternancia pero por la izquierda con un proyecto alternativo de nación”.