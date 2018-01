Excolaboradores de Duarte declararán en su defensa

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, solicitó al juez Gerardo Moreno aceptar el testimonio de cuatro de sus excolaboradores para desvirtuar la acusación que la PGR hizo en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Será en las próximas horas cuando el juzgador, quien conoce de la acusación contra el exmandatario, decida si acepta o no las testimoniales de los exservidores públicos, cuyo nombre no fue revelado.



Duarte de Ochoa no está obligado a aportar pruebas, pese a lo cual consideró que estos nuevos testimonios son clave para demostrar su inocencia ante los señalamientos de la PGR, quien lo acusó de encabezar una red criminal cuyo objetivo fue, desde el inicio de su administración en el gobierno de Veracruz, desviar recursos del erario local.



La solicitud se suma a la que el jueves hizo la Procuraduría para incluir un nuevo dato de prueba –adicional a los 82 que aportó durante la audiencia de imputación–, consistente en un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



La petición de la autoridad federal ocurrió a unas horas de concluir los seis meses que concedió el juez para la investigación complementaria del caso, cuyo plazo vence este lunes 22 de enero, y será la semana próxima cuando la solicitud de la PGR se discuta en sesión pública.



El jueves pasado se llevó a cabo la audiencia para desahogar la solicitud de la Procuraduría, para incluir su nuevo dato de prueba, pero por una falla procesal del Ministerio Público de la Federación, se tuvo que posponer la sesión para el 31 de enero, ya que no se solicitó la audiencia con al menos 48 horas de anticipación, como marca la ley.



Los escenarios que existen por ahora es que en los próximos días, y una vez que se resuelvan las solicitudes tanto de Javier Duarte como de PGR, esta última decida si ratifica de manera formal la formulación de la imputación en contra del exmandatario veracruzano y haga entrega de las pruebas correspondientes en su contra.



Si se ratifica dicha imputación, el juez estaría en posibilidad de citar a la audiencia de juicio oral, donde se resolverá si Duarte es sentenciado, que puede ser privativa de la libertad y sanción económica, o bien, si es declarado inocente. Dicha sentencia podría ocurrir a mediados de año.