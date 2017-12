Excavaciones de pozo megaprofundo en Iztapalapa comenzará en 3 semanas; en marzo se sabrá viabilidad 

Las excavaciones del pozo megaprofundo que busca ser una nueva fuente de agua para la Ciudad de México, comenzarán en tres semanas.



Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), explicó que la máquina perforadora, propiedad de Petróleos Mexicanos, se moverá en los próximos días al Cerro de la Estrella y comenzará a excavar.



En reunión con reporteros dijo que se tendrá que perforar dos kilómetros para llegar al acuífero, cuando para un pozo -normalmente- se excava un promedio de 300 o 400 metros.



"Estamos estudiando el subsuelo no podemos garantizar que sea una nieve fuente de abastecimiento, pero hasta ahora los indicios que tenemos es que sí".



Sobre la propuesta de Andrés Manuel López de cambiar la CONAGUA a Veracruz contestó que:



"No va a cambiar la razón de ser. No va a ser una institución diferente si está aquí o allá y se dedique a lo que se debe dedicar. En la medida que se le de prioridad al tema la institución va a poder cumplir con la función, no tiene porque cambiar su naturaleza".



Sobre el clima frío que se vive en el país dijo que se prevé sea un invierno "promedio", con menos frentes fríos, pero con una intensidad mayor, como se ha visto en los últimos años.